بحث يعزّز سبل القضاء على «التصلب اللويحي»

المصدر: (دبي – مرفت عبد الحميد)

أعدت مينا العاني طالبة دكتوراه ومعيدة بكلية الطب في جامعة الشارقة بحثاً يتمحور حول استخدام الأساليب العلاجية المختلفة لعقار «هيرسبتين» لالتهاب الدماغ والنخاع المناعي الذاتي التجريبي على الفئران، وهو بحث فريد من نوعه سيعود بالفائدة على المجتمع الإماراتي، خصوصاً وأن حالات التصلب اللويحي المتعدد تشهد ازدياداً في الدولة والمنطقة.وأشارت العاني إلى أن مرض التصلب العصبي المتعدد آخذ في الارتفاع في منطقة الخليج وفي الدولة، مما يتطلب تضافر الجهود لإيجاد طريقة علاجية أو وقائية جديدة لمكافحة هذا المرض.

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