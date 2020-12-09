جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة تطلق مبادرة «المتحف الإلكتروني»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة، المنبثقة من جمعية النهضة النسائية بدبي.. مبادرة «المتحف الإلكتروني» الذي يعد أول متحف إلكتروني تقني من إبداعات الطفولة يتضمن أعمالاً فنية مبدعة من الأطفال وللأطفال.

يأتي ذلك تنفيذاً للتوجيهات السديدة لحرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيسة جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة بدبي، بتقديم أفضل المبادرات الداعمة والمعززة لإبداعات الطفولة، وانسجاماً مع مساندة حرم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، راعية جائزة الشيخة لطيفة.

ويرجع تاريخ تأسيس متحف جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم لإبداعات الطفولة إلى عام 2014، حيث انطلق من مدينة الطفل ليضم الأعمال الفنية الفائزة للأطفال - برعاية كريمة من هيئة دبي للثقافة بدبي.

حرص

أكدت أمينة الدبوس السويدي، المدير التنفيذي للجائزة، حرص إدارة جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم وبصفة مستمرة ومبرمجة على إطلاق المبادرات التي تخدم إبداعات وابتكارات الطفولة، والتي تعمل على توسيع مداركهم وخيالهم الذهني والفكري وتحفز التفكير الإبداعي لديهم.

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