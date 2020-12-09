تطبيق موحد وشامل لكافة خدمات بلدية دبي

المصدر: دبي - وائل نعيم

أطلقت بلدية دبي التطبيق الموحد والشامل لمختلف خدماتها المتنوعة، والذي يزخر بمجموعة متميزة من المزايا والخصائص التي توفر تجربة سلسة ومبتكرة لأفراد المجتمع والمتعاملين، ويوفر أكثر من 100 خدمة تم دمجها في تطبيق واحد، عبر توحيد خدمات وخصائص 13 تطبيقاً ذكياً، وذلك بناءً على تطبيق مفهوم مبتكر في هندسة معلومات القنوات الذكية لضمان سهولة الوصول للمعلومات والخدمات، ويأتي إطلاق الدائرة للتطبيق الموحد انطلاقاً من استراتيجية البلدية لتوفير خدماتها الذكية وفق أعلى المعايير العالمية، وسعيها لتعزيز سعادة متعامليها ورضاهم.

منصة شاملة

وقالت أسمهان الزرعوني مدير إدارة تقنية المعلومات ببلدية دبي: «يجسد التطبيق الموحد والشامل لمختلف خدمات الدائرة التزامها رؤية القيادة الرشيدة في مجال تسهيل وتيسير عملية استفادة أفراد المجتمع من الخدمات الحكومية، حيث يعد التطبيق الذكي منصة شاملة ومتكاملة، تمكّن المتعاملين من الاستفادة من خدمات الدائرة بمختلف قطاعاتها المتنوعة من خلال تطبيق واحد فقط، يتميز بالشمولية وسهولة الاستخدام».

وأضافت: «كما يأتي إطلاق بلدية دبي للتطبيق الموحد إيماناً منها بأهمية تسخير الوسائل الذكية لخدمة المتعاملين بكل سلاسة ويسر، وتجسيداً للجهود الحكومية الرامية إلى الارتقاء المستدام بسبل تقديم الخدمات والتطلع المستمر لتعزيز سعادة ورضا جميع أفراد المجتمع من خلال تقديم أفضل الخدمات الذكية بجودة وكفاءة عاليتين».

معايير

وأضافت: يوفر التطبيق الموحد أكثر من 100 خدمة تم دمجها في تطبيق واحد، عبر توحيد خدمات وخصائص 13 تطبيقاً ذكياً مثل تطبيق دبي 24/‏7 وتطبيق منتجي وتطبيق التذكرة الخضراء وتطبيق أليف وتطبيق الحديقة القرآنية وتطبيق برواز دبي وتطبيق حديقة الممزر وتطبيق حدائق وشواطئ دبي وتطبيق رمستنا وتطبيق مكاني وتطبيق مسكني وتطبيق خريطتي وتطبيق دبي BPS، وذلك وفقاً لأحدث معايير التصميم وهندسة المعلومات المبتكرة والتقنيات الحديثة، واستناداً إلى معايير دبي الذكية الخاصة بالتطبيقات الذكية والتي تركز على إثراء تجربة المتعامل، من خلال ضمان سلاسة الاستخدام والتصميم العصري وسهولة الوصول إلى الخدمة ووضوح المحتوى.

باقة متنوعة

ويتيح التطبيق الموحد باقة من الخدمات المتنوعة عبر قناة رقمية موحدة ومتكاملة، تتيح للمتعاملين التقدم بطلبات الحصول على خدمات البلدية، وتقديم البلاغات ومتابعتها والتي كانت متوافرة عبر تطبيق 24/‏7، وذلك في مختلف القطاعات مثل الإنشاء، والغذاء والصحة والسلامة، والصرف الصحي وإدارة البناء، والبيئة ومكافحة الآفات، ورعاية الحيوانات، والحدائق والترفيه، إلى جانب أن التطبيق يتيح للمتعاملين خصائص البحث المتقدم والاستفسار عن حالة الطلبات.

خدمات

يمنح التطبيق الموحد إمكان دفع الفواتير والغرامات، وخدمة التأكد من سلامة المنتجات المتاحة ضمن تطبيق منتجي، بالإضافة إلى خدمات مثل حجز تذكرة مسبقة لخدمات مراكز بلدية دبي «التذكرة الخضراء»، والبحث عن الوجهات المفضلة «مكاني»، وطلب خريطة وحجز قطعة أرض للمواطنين، والحصول على بطاقة بنيان الإلكترونية للعروض والحسوم على مواد البناء وتجهيز المنزل، وخدمات الحدائق مثل شراء تذاكر برواز دبي وحجز شاليهات حديقة الممزر.

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