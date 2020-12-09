«تنفيذي الشارقة» يناقش المشروعات التنموية

المصدر: الشارقة - البيان

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي الاجتماع الأسبوعي للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة. وبحث الاجتماع الذي عقد في مكتب سمو الحاكم عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله من مشروعات تنموية في مختلف القطاعات وخطط تطوير الخدمات الحكومية بما يواكب التطور الذي تشهده إمارة الشارقة.

واعتمد المجلس مذكرة الاستئذان التشريعي المقدمة من هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بشأن صون التنوع الحيوي في المحميات الطبيعية في إمارة الشارقة.

كما اعتمد المجلس مسودة عقد تنظيم البيع بالمزاد العلني الإلكتروني والمقدمة من دائرة الأشغال العامة، والتي تهدف إلى تطوير آلية طرح مزايدات الدائرة إلكترونياً لغرض استقطاب عدد أكبر من الشركات لتقديم عروض الأسعار التي تتناسب مع القيم المالية للأصول المراد بيعها بالمزاد، وستسهم في تحسين خدمات المزايدة والتعاقد مع الشركات الرائدة لتنظيم عملية المزاد الإلكتروني.

خرائط

واطلع المجلس على العرض المقدم من دائرة التخطيط والمساحة حول تحديث بيانات الخرائط الجغرافية على التطبيقات الإلكترونية، وتضمن التقرير جهود الدائرة من خلال تشكيل فريق عمل متخصص في رصد وحصر جميع التغييرات في كل مدن ومناطق إمارة الشارقة.

وتناول التقرير البيانات المحدّثة وهي التقسيمات الإدارية ومسميات الضواحي والمناطق ومسميات الطرق الرئيسية والفرعية وأرقامها والسرعات المعتمدة للطرق ومواقع المشروعات الجديدة ومسمياتها.

وتضمن التقرير آلية التنسيق بين الجهات الحكومية في إمارة الشارقة لتوفير البيانات بحسب اختصاصات كل جهة ووضعها في أطر متكاملة ترفع إلى التطبيقات والمواقع الجغرافية عبر شبكة المعلومات الإلكترونية بشكل مستمر ليواكب التطور التنموي والحضري للإمارة. واطلع المجلس على التقرير المقدم من البرلمان العربي للطفل الذي يتخذ من الشارقة مقراً دائماً له حول أبرز الإنجازات التي تحققت منذ تأسيسه.

وأثنى المجلس على دور البرلمان العربي للطفل في دعم الأطفال وتأهيلهم على المهارات والقيم اللازمة لمشاركتهم الفاعلة في بناء أوطانهم والذي يؤكد ما قد بادر به صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، في إنشائه منذ سنوات لمراكز الأطفال وسجايا فتيات الشارقة وناشئة الشارقة ومجالس الشورى المعنية بالأطفال والشباب لتشكل أداة مهمة في رعايتهم وتأهيلهم وتطوير مهاراتهم.

واطلع المجلس على جدول أعمال الجلسة السادسة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ 10 للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، والتي ستعقد غداً وسيناقش فيها سياسة هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون.

توصيات

اطلع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة على توصيات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة حول مناقشته سياسة هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف والتي تسهم في دعم عملية تطوير العمل الحكومي والمشاركة الفاعلة لممثلي المجتمع.

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