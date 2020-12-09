بلدية عجمان تكمل جاهزيتها لاستقبال موسم الأمطار

المصدر: (عجمان - البيان)

أكملت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، بتوجيهات مباشرة من الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الدائرة، كافة تجهيزاتها لاستقبال الموسم المطري الحالي ٢٠٢٠ - ٢٠٢١، في إطار حرصها الدائم على توفير الحياة الهانئة والآمنة لسكان الإمارة، وتوفير جميع مقومات السلامة لهم، في ظل كافة الظروف.

يأتي ذلك انعكاساً لرؤية الدائرة وأهدافها الاستراتيجية، والتي تأخذ بعين الاعتبار أعلى معايير التجهيزات والاستعدادات اللازمة لمجابهة الحوادث المحتملة. وأكد عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام الدائرة، أن الدائرة تستند في عملها لكوادر مؤهلة، قادرة على وضع الخطط الشاملة والمتكاملة، وإعداد سيناريوهات متعددة وخطة طوارئ محكمة.. مشيراً إلى أن الدائرة شكلت فريق «غيث عجمان»، والذي سيتولى المهام في توفير التجهيزات والاستعدادات اللازمة عند نزول الأمطار، وفقاً لمعايير السلامة العالمية.

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