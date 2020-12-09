بلدية الظفرة ترعى الابتكار والتدريب والتطوير

المصدر: (منطقة الظفرة - وام)

وقّعت دائرة البلديات والنقل ممثلة ببلدية منطقة الظفرة اتفاقية مع معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، التابع لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، لرعاية الابتكار وعلوم استشراف المستقبل والتدريب والتطوير المؤسسي والفعاليات المجتمعية.

وقّع الاتفاقية عن بُعد محمد علي المنصوري مدير عام بلدية منطقة الظفرة، ومن جانب معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني الدكتور عبد الرحمن جاسم الحمادي مدير عام معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني.

وتهدف الاتفاقية إلى إشراك المؤسسات الأكاديمية في البحوث التطويرية وتقديم الحلول العملية الفاعلة، وتمكين ثقافة التميّز والابتكار واستشراف المستقبل وتطوير الأداء المؤسسي والتنسيق المستمر مع الشركاء الحكوميين والدوليين لضمان تكامل الأدوار وتبادل المعرفة.

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