2 يناير تطبيق رسوم التعرفة المرورية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي التابع لدائرة البلديات والنقل أنه بدءاً من 2 يناير 2021، سيتم تفعيل نظام التعرفة المرورية عبر أربع بوابات تقع على الجسور المؤدية إلى مدينة أبوظبي وهي «جسر الشيخ زايد، وجسر الشيخ خليفة بن زايد، وجسر المقطع، وجسر مصفح»، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز انسيابية حركة الطرق ورفع كفاءة قطاع النقل، على أن يحصّل 4 دراهم لكل مرة يتم عبور البوابات خلال أوقات الذروة من يوم السبت وإلى الخميس (في الفترة الصباحية من الساعة 9:00-7:00 والفترة المسائية من 7:00-5:00).

وحددت دائرة البلديات والنقل السقف الأعلى للرسوم اليومية على مركبات الأفراد بكلفة 16 درهماً لكل مركبة. ولا تُحتسب أي رسوم خارج أوقات الذروة وأيام الجمعة والعطلات الرسمية، وسقفاً أعلى للرسوم الشهرية على مركبات الأفراد يعتمد على ترتيب الفرد لمركباته في النظام ويبلغ بحد أقصى 200 درهم للمركبة الأولى، و150 درهماً للمركبة الثانية، و100 درهم لكل مركبة إضافية، وفي حال تم إعفاء إحدى مركبات الأفراد، يتم تطبيق السقف الشهري على المركبات المتبقية.

وفيما يتعلق بالمركبات التابعة للشركات فتُطبق عليها رسوم التعرفة المرورية المعتمدة، ولكن من دون تطبيق السقف الأعلى للرسوم اليومية أو الشهرية.، وسيتم استقطاع الرسوم تلقائياً من رصيد حساب المستخدم والمدفوع مسبقاً عبر محفظة دفع إلكترونية في حين يتم تحديد المركبة من خلال رقمها دون الحاجة لتثبيت بطاقة على الزجاج الأمامي للمركبة.

فئات معفاة

وستعفى أربع فئات من المجتمع من رسوم التعرفة المرورية، وهم (كبار المواطنين، المواطنون المتقاعدون، أصحاب الهمم، الأسر من ذوي الدخل المحدود من المواطنين)، على أن يقتصر الإعفاء على مركبة واحدة فقط، وذلك بحسب الضوابط المحددة لتحقيق أعلى درجات الاستقرار الاجتماعي.

وبالنسبة لفئة أصحاب الهمم فإنه لا يُشترط أن تكون المركبة مسجّلة باسم الشخص من أصحاب الهمم مباشرة، وإنما ينبغي إرفاق بطاقة أصحاب الهمم الصادرة من وزارة تنمية المجتمع أو مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، على أن تكون المركبة مملوكة لأحد الأقارب من الدرجة الأولى والثانية فقط، ويمكن تحويل الإعفاء من مركبة إلى أخرى حسب طلب صاحب الإعفاء بشرط أن يتم إلغاء الإعفاء عن المركبة الأولى. وبالنسبة لفئة كبار المواطنين فقد حدد بعمر 60 عاماً فأكثر.

ويُشترط أن تكون المركبة مسجّلة باسم الشخص صاحب العلاقة؛ وفئة أصحاب الدخل المحدود من مواطني دولة الإمارات: يجب أن تنطبق عليهم الشروط التي تحددها الجهات الحكومية المختصة بدعم ذوي الدخل المحدود في الدولة، ويتوجب على المتقدمين منهم للإعفاء من الرسوم أن يحملوا وثيقة تثبت انتماءهم لهذه الفئة، وفئة المواطنين المتقاعدين: الذين ينطبق عليهم تعريف المتقاعدين المعتمد لدى الجهة المختصة في الدولة.

مركبات

كما شملت المركبات المستثناة والمعفاة من رسوم التسجيل ورسوم التعرفة المرورية الفئات التالية: مركبات الإسعاف والقوات المسلحة والدفاع المدني التي تحمل أرقامها وشعارها، والحافلات العامة، ومركبات الأجرة العامة المرخصة في إمارة أبوظبي، والحافلات المدرسية المصرّح لها من مركز النقل المتكامل، وحافلات نقل الركاب (المحددة سعتها بـ 26 راكباً فما فوق)، والمركبات التي تحمل لوحة ورقم شرطة أبوظبي أو وزارة الداخلية أو شرطة الإمارات المحلية الأخرى، والمركبات المقطورة، والدراجات الآلية.

هذا ويكون التسجيل في «درب» إلزامياً لجميع المستخدمين شاملاً مستحقي الإعفاءات؛ وفي حال عبور مناطق التعرفة المرورية من قبل مركبة غير مسجّلة في النظام، يُمنح المستخدم مهلة عشرة أيام عمل من وقت عبورها لتسجيلها وإلا يعتبر مخالفاً.

كما يتوجب على المستخدمين توفير رصيد كافٍ في الحساب عند عبور بوابات التعرفة المرورية، ويجوز للمركبات المسجلة في إمارة أبوظبي تسديد التعرفة المرورية وفق نظام الدفع اللاحق عند أي إجراء متعلق بترخيص المركبة، وذلك في حال عدم توافر رصيد في الحساب.

«درب»

يسجل أصحاب المركبات إلكترونياً في نظام التعرفة المرورية «درب» ويتم إنشاء حساباتهم وتفعيلها من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بنظام التعرفة المرورية ‏darb.itc.gov.ae أو عبر تطبيق «درب» للهواتف الذكية.

App Store | Google Play | AppGallery. مع الإشارة إلى أن قيمة رسم تسجيل مركبة في نظام «درب» هو 100 درهم للمركبة الواحدة يؤول منها 50 درهماً إلى المستخدم كرصيد في حسابه.

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