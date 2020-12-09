3556 مخالفة مرورية بدبي خلال عطلة اليوم الوطني

المصدر: (دبي - البيان)

كشف العقيد سيف مهيّر سعيد المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن فرق الإدارة العامة للمرور سجلت 3556 مخالفة مرورية متنوعة، وحجزت 128 مركبة لمخالفتها قواعد السير، إلى جانب مخالفات أخرى في عطلة اليوم الوطني الـ49 للدولة.

وأوضح العميد سيف المزروعي، أن المخالفات تنوعت ما بين القيام بمسيرات عشوائية، والقيادة بطيش وتهور، وتعريض حياة الآخرين للخطر، والقيام بأعمال فوضى وسباق على الطرق، والإزعاج لقاطني الإمارة، مؤكداً أن تلك السلوكات قوبلت بإجراءات حازمة من قبل أفراد الشرطة.

وقال العميد سيف المزروعي، إن أكثر المخالفات تركزت في مناطق اختصاص بر دبي، حيث تم تحرير 2488 مخالفة وحجز 95 مركبة، مقابل 1068 مخالفة وحجز 33 مركبة في مناطق اختصاص ديرة.

وبين العميد المزروعي، أن الإدارة العامة للمرور كثفت من تواجدها الميداني في عطلة اليوم الوطني في كافة مناطق الإمارة بهدف توفير أعلى درجات الأمن والسلامة المرورية على الطرقات، وتقليل فرص وقوع الحوادث المرورية، وتوفير جميع سبل الراحة وتقديم كافة الخدمات التي تهدف إلى تذليل العقبات لتسهيل وصول زوار الإمارة إلى وجهتهم من دون تأخير.

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