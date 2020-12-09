تمديد خفض المخالفات المرورية برأس الخيمة

المصدر: (رأس الخيمة - البيان)

انطلاقاً من حرص شرطة رأس الخيمة على إسعاد متعامليها والتخفيف عليهم تقرر تمديد خفض المخالفات المرورية 50% من تاريخ 9 وحتى 23 ديسمبر الجاري.

وأوضحت شرطة رأس الخيمة، أن هذا الخفض سيساهم بشكل كبير في التسهيل على أصحاب المركبات المخالفة والتي تترتب عليهم مبالغ كبيرة من جراء المخالفات المتراكمة من تسوية أوضاعهم ودفع قيمة المخالفات بعد منحهم الحسم الممنوح من قبل شرطة رأس الخيمة. وأكدت أن الحسم يشمل جميع المخالفات المرورية وبدل حجز المركبات المرتكبة في إمارة رأس الخيمة، ويشمل كافة أرقام المركبات على مستوى الدولة، وذلك لحث كافة السائقين الذين تترتب على مركباتهم أية مخالفات، على الإسراع في تسديد هذه المخالفات للاستفادة من الحسم الممنوح، ودفع المخالفات المتراكمة عليهم، عن طريق التطبيقات الذكية وأيضاً الاستفادة من دفع مخالفات بدل الحجز عن طريق مراجعة مقر حفظ المركبات بمنطقة الساعدي.

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