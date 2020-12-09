«إسعاد» تتعاون مع «دبي لصيادي الأسماك»

المصدر: (دبي - البيان)

وقّعت لجنة بطاقة إسعاد التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي، في مقرها بالإدارة العامة للتدريب، مذكرة تعاون مع جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك، بهدف تزويد موظفي الجمعية ببطاقة «إسعاد». وقع المذكرة من جانب الجمعية، اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون المنافذ، بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية، ومن جانب لجنة بطاقة إسعاد، منى محمد العامري، رئيس اللجنة، بحضور عمير عبيد بن عمير الرميثي، مدير عام الجمعية، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين من الجانبين.

وتتيح المذكرة انضمام موظفي جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك إلى برنامج «إسعاد» حيث ستزودهم لجنة بطاقة إسعاد بالبطاقة، كما وتقدم الجمعية بموجب المذكرة لحاملي بطاقة إسعاد خصم بنسبة 10% على إجمالي فاتورة شراء الأسماك عبر خدمة البيع والتوصيل «طري وفرش»، بحيث لا يُطبق الخصم أثناء العروض الترويجية للجمعية، بالإضافة إلى خصم بنسبة 15% على إجمالي فاتورة شراء الأسماك في اليوم الأول من كل شهر.

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