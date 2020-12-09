شرطة أبوظبي تطلق المنصة الذكية للتوظيف

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت شرطة أبوظبي المنصة الذكية للتوظيف لتكون الرافد الأساسي لاستقطاب الكفاءات المتميزة من سوق العمل الخارجي واستمراراً لنهجها كجهة رائدة في الاهتمام بتوظيف الكوادر الوطنية، وتهدف المنصة إلى تسهيل الإجراءات الضرورية للوصول بيسر وسهولة إلى معاملات التوظيف المتوفرة.

وأكد اللواء سالم شاهين النعيمي مدير قطاع الموارد البشرية خلال حفل التدشين «أن إطلاق هذه الخدمة يأتي في إطار الحرص على تطبيق رؤية واستراتيجية شرطة أبوظبي الهادفة إلى توفير خدمات متميزة».

ريادة

ولفت إلى الاهتمام المستمر بأن تكون شرطة أبوظبي من الجهات الحكومية الرائدة في تحسين وتطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر إيجاد منصات رقمية تسهل عمليات استقطاب وتوظيف المواهب من سوق العمل الخارجي.

وأشار إلى أهمية المنصة في دعم اتخاذ قرارات توظيف قائمة على البيانات وضمن مقاييس حيادية تركز على رفع جودة الكوادر الوطنية المستقطبة وإظهار مميزات التوظيف الخاصة بشرطة أبوظبي جهة رائدة في مختلف المجالات.

وأضاف إن هذه المنصة تعتبر مشروعاً رئيسياً ضمن حزمة من المشاريع الرائدة التي يتم العمل حالياً عليها، لافتاً إلى حرص قطاع الموارد البشرية على متابعة وتبني مشاريع مشابهة تخدم الأولوية الاستراتيجية للقيادة والتي تركز على الاستخدام الأمثل للموارد البشرية لدفع عجلة التطوير بشكل دائم.

تجربة

وأوضح العميد محمد عبيد بوعلي مدير إدارة الاختيار والتعيين بقطاع الموارد البشرية أنه تم تصميم المنصة الذكية للتوظيف حسب أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، باعتماد آخر ما توصل إليه العلم من تحليل وقراءة البيانات بما يدعم قرارات التوظيف وتعزيز تجربة المتقدمين للعمل.

خدمات

وتتيح المنصة لروادها خدمات رقمية لا تتطلب الحضور الشخصي للباحثين عن عمل حيث بالإمكان التقدم بطلب التوظيف والاستعلام والتعديل على الطلبات وتحديث السيرة الذاتية والتواصل مع فرق العمل في إدارة الاختيار والتعيين، كما تدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي المدعومة بالبيانات لتسهيل عملية المفاضلة والاختيار بين المتقدمين للعمل.

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