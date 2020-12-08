تمديد تخفيض المخالفات المرورية 50% لغاية 23 ديسمبر برأس الخيمة

المصدر: وام

قررت شرطة رأس الخيمة تمديد تخفيض المخالفات المرورية (50 بالمئة ) اعتباراً من تاريخ 9 وحتى 23 ديسمبر وذلك انطلاقاً من حرصها على إسعاد متعامليها والتخفيف عليهم.

وأوضحت شرطة رأس الخيمة أن هذا التخفيض سيسهم بشكل كبير في التسهيل على أصحاب المركبات المخالفة والتي تترتب عليهم مبالغ كبيرة من جراء المخالفات المتراكمة وتمكينهم من تسوية أوضاعهم ودفع قيمة المخالفات بعد منحهم الخصم الممنوح من قبل شرطة رأس الخيمة.

وأكدت أن الخصم يشمل جميع المخالفات المرورية وبدل حجز المركبات المرتكبة في إمارة رأس الخيمة، ويشمل كافة أرقام المركبات على مستوى الدولة، وذلك لحث كافة السائقين الذين تترتب على مركباتهم أية مخالفات، على الإسراع في تسديد هذه المخالفات للاستفادة من الخصم الممنوح، ودفع المخالفات المتراكمة عليهم، عن طريق التطبيقات الذكية وأيضا الاستفادة من دفع مخالفات بدل الحجز عن طريق مراجعة مقر حفظ المركبات بمنطقة الساعدي.

وعت الجميع إلى ضرورة الالتزام بأنظمة وقوانين المرور، والتقيد بالسرعات المحددة على الطرقات سواء الداخلية الخارجية، بهدف تطبيق استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى ضبط أمن الطرق، مؤكدة أهمية أن يشارك الجميع في الحفاظ على الثروة الحقيقية للوطن والمتمثلة في الشباب من خلال التكاتف جنباً إلى جنب لوضع حد للحوادث المرورية التي تعتبر هاجساً يؤرق المجتمع.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز