94 % حجوز المنشآت الفندقية بالفجيرة في إجازة «الوطني»

المصدر: الفجيرة – وام

شهدت المنشآت الفندقية في الفجيرة إقبالاً كبيراً في إجازة اليوم الوطني حيث بلغت نسبة الحجوز 94 في المئة للاستمتاع بالأجواء الطبيعية والشتوية مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وقال سعيد السماحي مدير عام هيئة الفجيرة للسياحة والآثار إن إمارة الفجيرة تتمتع بأجواء جاذبة للاستجمام والاسترخاء في المنشآت الفندقية التي تعد رافداً أساسياً في قطاع الضيافة والسياحة إلى جانب الإقبال على البيئة الساحلية والجبلية مشيراً إلى أن المنشآت الفندقية تتمتع بأعلى معايير السلامة للنزلاء.

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