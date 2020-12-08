كيف تصبح سيد نفسك مع Olymp Trade؟

المصدر: البيان الإلكتروني

لقد كان هذا العام وقتًا صعبًا لكثير من الناس بغض النظر عن مكان تواجدهم في العالم، ولكن هناك في قلب المحنة العالمية منحة أجبرت الكثير من الناس على إعادة ترتيب حياتهم. ولعل الطريقة الأكثر ربحًا لمواجهة التحديات في طريقنا هذا العام هو عالم التداول عبر الإنترنت.

ابدأ التداول بسهولة

الشدائد لديها طرقها الخاصة لتحفيز الروح الإنسانية للابتكار والتكيف، والتكنولوجية المتقدمة توفر فرصًا رائعةً للأشخاص الذين يعملون الآن من المنزل بدلًا من المكتب التقليدي، الأمر الذي يتيح الوقت للتداول في الأسواق العالمية للحصول على دخل إضافي.

على الرغم من أن بيانات 2020 لم تكتمل، إلا أن هناك زيادة كبيرة في عدد الأشخاص الذين لا يتداولون عبر الإنترنت فقط في الأسواق المختلفة، ولكن هناك عدد كبير من هؤلاء المتداولين الجدد يتركون وظائفهم السابقة للتداول بدوام كامل مع تحقيق المزيد من الدخل خلال هذه العملية.

إن كنت تفكر في التداول في الأسواق إما مقابل أموال إضافية أو لاستبدال دخلك الحالي بشكل نهائي، فإليك بعض الأشياء التي يجب مراعاتها. في حين أن التداول ليس بالضبط "مالًا سهلًا"، فإن اتباع هذه الاقتراحات والعمل بجد بها يمكن أن يكون مربحًا للغاية ويجعل من السهل جدًا البدء.

اختيار الوسيط المناسب أمر مهم

قد يكون اختيار وسيط عبر الإنترنت أمرًا صعبًا خاصةً إن لم تتداول من قبل. ومع ذلك، إليك قائمة مرجعية سريعة يجب مراعاتها قبل التسجيل لدى وسيط وإيداع أي أموال في حساب التداول.

● مجموعة واسعة من الأصول القابلة للتداول للاختيار من بينها. هناك الآلاف من الأسواق للتداول فيها، ولكن ليست كلها مربحة، خاصة بالنسبة للمبتدئين في التداول أو أولئك الذين ليس لديهم ملايين الدولارات للاستثمار للبدء.

ابحث عن وسيط لديه مجموعة من الأصول مثل أزواج عملات الفوركس والتي تشمل الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني. ستلاحظ أن هناك العديد من الأزواج الأخرى، ولكن هذه هي الأكثر ربحًا.

بالإضافة إلى ذلك، ستحتاج إلى الوصول إلى أسواق أخرى بما في ذلك أسهم الشركات الكبرى والسلع مثل نفط برنت والذهب وصناديق المؤشرات مثل مؤشر "داو جونز" و "إس وبي 500".

وجود مجموعة متنوعة من الخيارات للاستثمار والتداول سوف يعطيك المرونة للتداول المربح في المجالات التي تناسب مصالحك الخاصة وخبرتك الحالية.

● رسوم منخفضة أو بدون رسوم. يتداول المستثمرون من أجل تحقيق الأرباح وليس من أجل إعادة الأموال إلى الوسيط. احذر من الوسطاء الذين يريدون أن يحمّلوك رسوم على إيداع الأموال في حسابك، أو أسوأ من ذلك، رسوم لسحب أرباحك الخاصة.

يجب على الوسطاء كذلك ربح المال وإلا لن يمكنهم البقاء في المجال، وتحميل المتداولين عمولة على الصفقات أمر طبيعي ومتوقع. ومع ذلك، تأكد من أنك تعرف ما هي تلك العمولات مقدمًا واحذر من "الرسوم الإضافية" التي تبدو طفيفة والتي من شأنها أن تضيع أموالك التي كسبتها بشق الأنفس.

لا يفرض الوسطاء الجيدون مثل Olymp Trade أي رسوم على عمليات الإيداع والسحب، والحد الأدنى للإيداع عندهم (10$ دولار أمريكي على Olymp Trade)، ويتمتعون بشفافية العمولة المعروفة مسبقًا، وحتى لديهم حسابات تجريبية مجانية.

● أدوات ومخططات التداول الاحترافية. يُعد الوصول إلى أفضل الأدوات التحليلية والمخططات والمؤشرات أمرًا ضروريًا إن كنت ترغب في ربح أموال من التداول بحق. غالبًا ما تكون أفضل الأدوات هي الأسهل في الفهم والاستخدام.

تأكد من أن وسيطك يوفر أدوات مثل المخططات القابلة للتخصيص مع المؤشرات مثل المتوسطات المتحركة والمذبذبات دون أي تكلفة إضافية.

● الموارد التعليمية. إن كنت متداولًا جديدًا أو بدون خبرة، فستحتاج إلى استثمار بعض الوقت في فهم أساسيات التداول عبر الإنترنت، وكيفية قراءة المخططات، وكيفية تطبيق استراتيجيات تداول معينة، وكيفية إدارة رأس مالك المستثمر.

يدرك الوسطاء الجيدون أنهم سيحققون المزيد من النجاح إذا ربح عملاؤهم المزيد من الأموال من التداول. لذلك، ابحث عن وسيط مثل Olymp Trade يوفر تدريبًا ممتازًا ومواد تعليمية لعملائه مجانًا.

عندما تضع كل هذه العناصر في الاعتبار، ستصل سريعًا إلى نتيجة حتمية وهي أن Olymp Trade هو أفضل وسيط تراهن عليه لأنه يجمع كل المتطلبات المذكورة أعلاه.

تعامل مع التداول كمشروع تجاري وكن سيد نفسك

أي شيء يستحق بذل الجهد والاهتمام بالتفاصيل. إن كنت مهتمًا حقًا بأن تصبح متداولًا ناجحًا وأن تحقق أهدافك المالية، فسترغب في أخذ الأمر على محمل الجد تمامًا مثل صاحب العمل الذي يستثمر في متجره الخاص.

لحسن الحظ، لا تحتاج إلى أن تكون خبيرًا ماليًا أو تتمتع بتعليم عالٍ في الاقتصاد لتحويل عملك في التداول إلى مشروع ناجح. ما تريد القيام به هو رفع وعيك وتطوير مهاراتك.

راقب الأخبار والأحداث التي تؤثر على الأسواق التي تتداول فيها، واطرح أسئلة على أشخاص خبراء في المجال كلما سنحت لك الفرصة، واقرأ كل شيء عن المتغيرات التي تؤثر على الأسواق التي استثمرت فيها أو ترغب في الاستثمار فيها.

ستجد أن مستوى خبرتك سيرتفع بسرعة وسيكون له تأثير على استراتيجياتك في التداول نحو الأفضل. من خلال التعرف على البيئة ومع بعض التجارب والخطأ، ستحقق في القريب أرباحًا ثابتة من صفقاتك وتنمي محفظتك الاستثمارية.

تتبع تقدمك، وتعلم من أخطائك، واضبط، وقيّم، ولاحق هدفك مرة أخرى. يمكن لأي شخص تغيير حياته والسيطرة على موارده المالية وتحقيق أهدافه. يمكنك فعل هذا و Olymp Trade تستطيع مساعدتك.

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