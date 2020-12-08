تفعيل نظام التعرفة المرورية في أبوظبي اعتبارا من يناير
دعا مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي أصحاب المركبات للتسجيل في نظام التعرفة المرورية "درب" وإنشاء حساباتهم وتفعيلها، من خلال الموقع الإلكتروني https://darb.itc.gov.ae أو عبر تطبيق "درب" ، مع الاستعداد لتفعيل نظام التعرفة في 2 يناير 2021.
سيفعل النظام عبر أربع بوابات تقع على الجسور الأربعة المؤدية إلى مدينة أبوظبي خلال أوقات الذروة الصباحية من 7-9 صباحاً والمسائية من 5-7 مساء، بواقع 4 دراهم لكل عبور، لتعزيز انسيابية حركة الطرق وتشجيع أفراد المجتمع على استخدام وسائل النقل البديلة.
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