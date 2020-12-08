محمدبن زايد لعائلات أبطال خط الدفاع الأول: لا تشلون هم.. أنتم أمانة في رقابنا

المصدر: دبي - ماجد الدباس

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس مكتب فخر الوطن أن الإمارات مدينة لأبطال خط الدفاع الأول الذين قضوا بالجائحة إلى يوم الدين، وأن ذويهم أمانة في رقابنا. جاء ذلك في مقتطفات نشرها مكتب فخر الوطن عبر حسابه على «انستغرام»، لمكالمات أجراها سموه في وقت سابق، مع عائلات لأبطال خط الدفاع الأول الذين ضحوا بأرواحهم خلال جائحة «كوفيد 19».

وقال سموه خلال الاتصالات: «خلونا نرد الجميل بأي شكل كان وفي أي وقت كان، هو ولدكم صحيح لكننا نعتبره ولدنا، عندكم أهل في الإمارات وعندكم أخ اسمه محمد بن زايد، نحن مدينون لكم إلى يوم الدين وأنتم أمانة في رقابنا».

كما خاطبهم سموه قائلاً: «نحن محظوظون جداً لوجود أشخاص مثلكم معنا وقدموا التضحيات» وطمأنهم سموه خلال الاتصالات بالقول: «لا تشلون هم».

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