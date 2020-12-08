محمد بن زايد: مدينون لضحايا خط الدفاع الأول.. وذووهم أمانة في رقابنا

المصدر: دبي - ماجد الدباس

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس مكتب فخر الوطن أن الإمارات مدِينة لأبطال خط الدفاع الأول الذين قضوا بجائحة فايروس «كورونا» إلى يوم الدين، مشدداً سموه على أن ذويهم أمانة في رقابنا.

جاء ذلك ضمن مقتطفات من المكالمات التي أجراها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب فخر الوطن، مع بعضٍ من عائلات خط الدفاع الأول الذين ضحّوا بأرواحهم خلال جائحة فيروس «كورونا» كوفيد 19، نشرها مكتب فخر الوطن عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام».

وخلال اتصال صاحب السمو ولي عهد أبوظبي بمحمد السباعي، شقيق أحمد السباعي فني مختبرات طبية بمستشفى ميد كلينك العين والذي قضى بالجائحة، قال سموه: «أنتم أعطيتونا إللي الإنسان ما يعطيه إلا لله سبحانه وتعالى، وخلونا نرد الجميل بأي شكل كان وفي أي وقت كان، هو ولدكم صحيح لكننا نعتبره ولدنا، عندكم أهل في الإمارات، وعندكم أخ اسمه محمد بن زايد، نحن مدينون لكم إلى يوم الدين وأنتم أمانة في رقابنا».

وخلال اتصال سموه بالدكتورة فارشا وشيمكار، زوجة الدكتور سودهير وشيمكار بمستشفى برجيل العين الذي قضى أيضاً، قال: «يشرفني أن أتصل بك اليوم لأعزيك، نحن محظوظون جداً لوجود أشخاص مثلكم معنا وقدموا التضحيات».

كما ترحم سموه أيضاً على الدكتور بسام برنيه، طبيب أمراض كلى في مستشفى ميد كلينك، خلال اتصاله بزوجته رنا البني، وأكد أن المغفور له من الرجال الذين تفتخر بهم الإمارات، وقال سموه: «أنت أختنا وبنتنا وهذا بلدك ونحن أهلك.. وأنت وأهلك وعيالك في رقبتي أنا ليوم الدين ولا تشلون هم».

وأكد سموه لجوليوس كونسيبشون، زوج ليزلي أورين أوكامبو، ممرضة في مستشفى برجيل العين: «إن كان هناك أي شيء يمكننا المساعدة فيه أخبرنا لما فعلتموه لأجلنا هذا أقل ما يمكننا فعله».

صاحب السمو ولي عهد أبوظبي عبَّر لتنسيم بانو، زوجة أنفر علي مسؤول مرضى في صيدلية مستشفى ميد كلينك شارع المطار، عن سروره بأن يعتبرهم فرداً من عائلته بقوله: «سيكون من دواعي سرورنا أن نعتبركم فرداً من العائلة، وهذا بلدكم وإن كان هناك أي شيء يمكننا فعله أخبريني فقط».

وعبر جميع من اتصل بهم سموه من عائلات خط الدفاع الأول الذين قضوا بالجائحة عن سرورهم وفخرهم بهذا الاتصال، متمنين لسموه موفور الصحة والعافية وللإمارات دوام الرفعة والازدهار.

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