«حمدان الذكية» تناقش «الجودة في المسيرة الاتحادية»

المصدر: دبي - البيان

برعاية وحضور معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، رئيس مجلس أمناء «جامعة حمدان بن محمد الذكية»، نظّمت «جامعة حمدان بن محمد الذكية» مؤخراً حلقة نقاشية افتراضية بعنوان «الجودة في المسيرة الاتحادية» احتفالاً بالذكرى التاسعة والأربعين لتأسيس دولة الإمارات.

وشهدت الحلقة النقاشية، التي أقيمت بإدارة الدكتور منصور العور، رئيس الجامعة، مشاركة رفيعة المستوى من كبار الشخصيات بمن فيهم الدكتور ياسر النقبي، مساعد المدير العام للقيادات والقدرات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل؛ واللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي؛ والعقيد الدكتور فيصل سلطان الشعيبي، مدير عام الاستراتيجية وتطوير الأداء في وزارة الداخلية؛ والدكتور عبدالله الدرمكي، عضو المجلس الاستشاري بإمارة الشارقة، حيث جرى استعراض أبرز المحطات البارزة في مسيرة الاتحاد الذي حقق مكتسبات استثنائية تكللت بوصول الإمارات إلى المرتبة الأولى عالمياً في 121 مؤشراً من مؤشرات التنافسية العالمية، استناداً إلى نهج متميز قائم على الإبداع والابتكار والاستدامة والجودة.

وأوضح الدكتور منصور العور أنّ الإمارات كانت ولا تزال سبّاقة في بناء منظومة متكاملة تعزز جودة الحياة وترسي دعائم السعادة والرخاء والإيجابية ضمن المجتمع الإماراتي، وفق استراتيجيات فاعلة تضمن استدامة التطور والتقدم والنماء بالاعتماد على الجودة التي قال عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، إنها «ليست غاية، وإنما أسلوب حياة».

ولفت إلى أنّ الدولة تركت بصمات إيجابية وحققت مكتسبات مشرّفة لتصل إلى مصاف الأمم الأكثر تقدماً في العالم في أقل من نصف قرن من الزمن، ما يعزز الثقة العالية بالمستقبل الذي تصنعه سواعد أبناء الإمارات الذين يتحلون بالعزيمة والإصرار على تحقيق الطموحات التي تعانق السماء، مسلحين بالعلم والمعرفة والكفاءة لأخذ زمام المبادرة وتوجيه دفة النماء والريادة، مضيفاً: «لطالما شكلت الجودة جوهر أولوياتنا الاستراتيجية، في ظل التوجيهات السديدة لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي الرئيس الأعلى للجامعة، في النهوض بالتعليم العالي النوعي ليكون قاطرتنا للوصول إلى الغد الذي نصبو إليه. ونمضي قدماً في مساعينا الحثيثة لترسيخ ثقافة الجودة الشاملة، والتي تمثل إحدى ركائز مسيرة التنمية المستدامة».

مناقشات

تخلّل الجلسة مناقشات حول «التميز الحكومي»، و«مسيرة حكام الإمارات في تحقيق سعادة المجتمع»، و«الخدمات الحكومية في المسيرة الاتحادية»، و«الجودة الاتحادية المستقبلية».

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