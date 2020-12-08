أمام منصور بن زايد.. 25 من أعضاء السلطة القضائية يؤدّون اليمين

المصدر: أبوظبي - وام

أدى 25 عضواً من أعضاء السلطة القضائية الجدد، اليمين القانونية، أمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بمناسبة بدء مزاولة مهامهم كأعضاء للسلطة القضائية في إمارة أبوظبي، وذلك خلال مراسم أداء اليمين القانونية، التي أقيمت أمس في قصر الوطن.

وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، حرص القيادة الحكيمة لدولة الإمارات برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على ترسيخ مبدأ سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة عبر منظومة قضائية رائدة.

مبادرات تطويرية

ووجّه سموه، بتفعيل المبادرات التطويرية لضمان كفاءة نظام التقاضي وسهولة الوصول الشامل للخدمات القضائية، مع التوسع في الاعتماد على التقنيات الحديثة لإتاحة إنجاز المعاملات رقمياً، داعياً سموه أعضاء السلطة القضائية الجدد إلى العمل الدؤوب والتمسك بسيادة القانون وتحقيق العدالة، مستفيدين من البنية التكنولوجية المتطورة في دائرة القضاء، ودورها في تسهيل أداء الأعمال، بما ينعكس على جودة وفعالية النظام القضائي في إمارة أبوظبي.

حضر مراسم أداء اليمين القانونية، المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، والمستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، والمستشار علي الشاعر الظاهري، مدير إدارة التفتيش القضائي.

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