«سعود الخيرية» تنفذ مشروعاً سكنياً بأم القيوين

المصدر: (أم القيوين - وام)

بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، أصدر الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية قراراً ببدء المؤسسة تنفيذ حي سكني عبارة عن 20 مسكناً بمنطقة عود الطاير 2 بإمارة أم القيوين، وذلك استكمالاً لمشاريع ومبادرات المؤسسة، حيث من المتوقع الانتهاء من استكمال المشروع في الربع الأول من عام 2022.

وأشار راشد الحمر مدير عام المؤسسة إلى أن المشروع تتجاوز تكلفته 15 مليون درهم ويعد ثالث مشروع سكني تنفذه المؤسسة بأم القيوين ويقع على مساحة أرض كلية تبلغ 20759 متراً مربعاً بمنطقة عود الطاير 2.

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