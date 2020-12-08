استعراض العلاقات بين الإمارات وأوكرانيا

المصدر: أبوظبي - وام

التقى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية دميترو كوليبا وزير خارجية أوكرانيا واستعرضا العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية أوكرانيا إضافة إلى ملفات ذات اهتمام مشترك.

وتضمّنت المحادثات بين معالي الدكتور أنور قرقاش ودميترو كوليبا - التي جرت أمس في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي - سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، لاسيما في المجالات الاقتصادية، وإمكانيات التعاون الواسعة والآفاق الجديدة لتطويرها.

وتناول اللقاء آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث تبادل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية مع المسؤول الأوكراني وجهات النظر حول التطورات والمستجدات الدولية، وبخاصة في الشرق الأوسط.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز