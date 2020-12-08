خليفة بن طحنون يستقبل دميترو كوليبا في واحة الكرامة

المصدر: (أبوظبي - وام)

استقبل الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، أمس، في واحة الكرامة، دميترو كوليبا وزير خارجية أوكرانيا، الذي يقوم بزيارة رسمية للدولة، وذلك وسط إجراءات وتدابير احترازية ووقائية، بسبب جائحة «كورونا»، ولدى وصول الوزير الضيف إلى واحة الكرامة، استعرض مع الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، مراسم حرس الشرف، ثم وضع إكليلاً من الزهور أمام نصب الشهيد، الذي يتكون من 31 لوحاً، يستند كل منها على الآخر، كرمز للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال.

وتجول كوليبا في مختلف أجنحة الواحة، مستمعاً لشرح مفصل، عن الواحة ومرافقها، التي تجسد تفاصيلها بطولات أبناء دولة الإمارات البواسل.

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