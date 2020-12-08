«طرق دبي» تستعرض مبادراتها وإنجازاتها التطوعية

المصدر: دبي - البيان

نظمت هيئة الطرق والمواصلات بدبي ملتقى يوم التطوع العالمي، عبر تقنية التواصل المرئي «عن بُعد»، وذلك في إطار احتفالها باليوم العالمي للتطوع الذي يأتي في الخامس من ديسمبر من كل عام، وتم استعراض أهم المبادرات والإنجازات في مجال التطوع والمسؤولية المجتمعية.

واستضاف الملتقى خليفة باقر، استشاري أول في الأمانة العامة بالمجلس التنفيذي لدبي ورئيس عمليات مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا، وأحمد نزر الفلاسي، الفائز بجائزة صانع الأمل العربي لعام 2020 مؤسس مؤسسة أحمد الفلاسي للمبادرات الإنسانية والخيرية، بحضور أكثر من 170 موظفاً، إلى جانب إطلاق النسخة المُحدّثة من المنصّة الداخلية للتطوع.

في بداية اللقاء، رحبت روضة المحرزي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة، بالضيفين والحضور.

مبادرات

واستعرضت المحرزي عبر عرض مرئي، أهم المبادرات والإنجازات في مجال التطوع والمسؤولية المجتمعية منذ نشأة الهيئة في أواخر 2005 وحتى الوقت الراهن، حيث تم تسليط الضوء على مبادرتي باص الخير، وكسوة خير بوصفهما من المبادرات المستدامة التي تحرص الهيئة على تحديثهما كل عام وإضافة المزيد من اللمسات الإنسانية عليهما، إلى جانب استعراضها عدداً من المبادرات الخيرية التي نفذتها الهيئة في مصر وتايلاند والسنغال وتنزانيا وغيرها، وكذلك المبادرات التي أطلقتها الدولة وحكومة دبي وساهمت فيها الهيئة بدور فعّال.

وتحدث خليفة باقر عبر عرض مرئي عن عدة محاور منها؛ مفهوم التطوع، ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لمفهوم التطوع ودوره في حياة الإنسان، كما استعرض دور المؤسسات في استمرار توجهها نحو ترسيخ التطوع لدى موظفيها، وأهمية أن يمارس الفرد العمل التطوعي دون مقابل لأنه بناء لهوية الذات، كما تطرق كذلك إلى العمل التطوعي خلال أزمة كورونا، وحب الناس للقيام بدور مهم أثناء الجائحة سواء في المساكن العمالية أو مباني الحجر، والمستشفى الميداني وغيرها، حيث تم رصد 232 ألفاً و687 ساعة تطوع، وتوزيع أكثر من 3 ملايين وجبة.

نموذج

من جانبه، أكد أحمد الفلاسي أن التطوع في الدولة أصبح منظومة متكاملة على مستوى المنطقة والعالم الذين ينظرون للإمارات كنموذج للتحضر والرقي نتيجة تجسيدها لقيمة التطوع في حياتنا، موضحاً أن الابتكار في التطوع يعني إضافة شيء جديد سواء من ناحية المدى الجغرافي أو البحث عن الفئات والحالات التي تستحق المساعدة والمساندة. وفي نهاية الملتقى، تم إطلاق النسخة المُحدّثة من منصة التطوع الداخلي في الهيئة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز