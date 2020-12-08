تعاون بين بلدية الشارقة ومعهد الخرسانة الأمريكي

المصدر: (الشارقة - البيان)

وقعت بلدية مدينة الشارقة مذكرة تفاهم مع معهد الخرسانة الأمريكي لتعزيز التعاون بين الطرفين في مجال التشييد والبناء وخصوصاً الأمور المتعلقة بالخرسانة ومكوناتها وجودتها وسلامتها، حيث يعد المعهد من أبرز بيوت الخبرة في هذا المجال، حيث تحرص البلدية على الاطلاع على آخر المعايير الهندسية المعتمدة من قبله باعتباره جهة دولية متخصصة في الارتقاء بالصناعات الخرسانية وتطويرها.

وأكد ثابت الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة أن هذه المذكرة تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق مع المعهد لتضافر وتكامل الجهود من أجل الوصول بمستوى الخرسانة لأقصى درجات ممكنة من الناحية التقنية ما ينعكس إيجاباً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الأبحاث وابتكار النظريات العملية التي تتوصل لها البلدية مع المعهد وخصوصاً في الاجتماعات المستمرة والمؤتمرات المتخصصة التي يتم تنظيمها من قبل الطرفين.

من جانبه أوضح المهندس خليفة بن هدة السويدي مساعد المدير العام لقطاع الهندسة والمباني أن المذكرة تساهم في فتح آفاق متنامية مع المعهد الأمريكي للخرسانة للترويج لعمل كل طرف على حدة في مجال التشييد والبناء والارتقاء به وبجودته واستمرار الزيارات المتبادلة بين الطرفين وتبادل الخبرات والنشرات العملية والمعلومات التقنية والمطبوعات والمحاضرات، مشيراً إلى أن البلدية تحرص من خلال قطاع الهندسة والمباني على التحسين المستمر لخدماتها الهندسية وتطوير الكوادر البشرية والاطلاع على أحدث الممارسات والمستجدات العالمية في مجال الهندسة والبناء.

ونوّه بأن هناك تعاوناً كبيراً مع معهد الخرسانة الأمريكي وتنسيقاً مستمراً يخص الأكواد الأمريكية ومستجداتها وبالأخص كود البناء الأمريكي (ACI-318) و(ACI-562) والتي تطبقها بلدية مدينة الشارقة على جميع أعمال البناء والتشييد.

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