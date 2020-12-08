«دار البر» تقدم دعماً مالياً لنادي عجمان لذوي الإعاقة

المصدر: (دبي - البيان)

أبرمت جمعية «دار البر» اتفاقية دعم وتعاون مع نادي عجمان لذوي الإعاقة، حيث مثل الطرف الأول محمد سهيل المهيري، عضو مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي للجمعية، ومثل الثاني حميد علي الشامسي، عضو مجلس إدارة النادي والمدير المالي وبحضور عدد من المسؤولين في الجانبين.

وتهدف الاتفاقية التي تسري لمدة عام قابل للتجديد، على دعم جمعية «دار البر» لفعاليات وأنشطة نادي عجمان للإعاقة مالياً، كونه نادياً رياضياً اجتماعياً ثقافياً ومؤسسة مجتمعية غير ربحية تخدم شريحة (أصحاب الهمم) في الدولة، تفعيلاً لسياسة دولة الإمارات في دعم ورعاية هذه الشريحة المجتمعية الغالية، وترجمة لرؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة في هذا الاتجاه.

وقال المهيري: تضع الجمعية شريحة أصحاب الهمم على رأس أولوياتها، منذ تأسيسها حتى اليوم، وهو ما تصاعد باطراد على مدار الأعوام الماضية، عبر باقة متنوعة من البرامج والمبادرات والمساعدات والاتفاقيات التي تصب لصالح فئة أصحاب الهمم، وتوفير كل ما يحتاجونه من إمكانات لدمجهم وتمكينهم في المجتمع وتعزيز جودة حياة أصحاب الهمم لأداء دورهم في خدمة الوطن بشكل فعال من خلال إتاحة المجال لهم لإطلاق إبداعاتهم ومهاراتهم في مختلف مجالات، مشيراً إلى حرص وسياسة الجمعية القائمة على تعزيز شراكاتها المجتمعية، ودعم مؤسسات المجتمع المدني، في جميع إمارات الدولة، في مقدمتها المؤسسات الخيرية والإنسانية والمجتمعية والخدمية والتطوعية، التي تقدم خدمات جليلة لفئات المجتمع المحتاجة والضعيفة والعزيزة علينا جميعاً.

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