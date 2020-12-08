مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: التكنولوجيا الزراعية تنتج الغذاء وسط بيئات جافة

المصدر: دبي - البيان

أكد الدكتور طارق بن هندي، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار، أن مشروع مكتب أبوظبي للاستثمار الجديد يهدف إلى تنمية قدرات التكنولوجيا الزراعية لكي تتيح إنتاج الغذاء وسط بيئات جافة وصحراوية، مشيراً إلى أن قيمة المشروع تبلغ 41 مليون دولار، ويركز على استخدام قوة الابتكار لتطوير الحلول التي تعود بالفائدة على المنطقة والعالم.

وأوضح بن هندي، في تواصل عبر البريد الإلكتروني مع مجلة «أوتلوك أنديا»، أن المكتب سيتعاون مع ثلاث شركات زراعية مبتكرة تتوافق مهامها التجارية إلى حد كبير مع رؤية أبوظبي ومكتب أبوظبي للاستثمار المتمثل في «جعل الصحراء خضراء» عبر تطوير حلول ذات صلة محلياً وقابلة للتصدير عالمياً، وأن تلك الشركات الثلاث ستنضم إلى أربعة رواد في مجال التكنولوجيا الزراعية أعلن عن شراكة معها مكتب أبوظبي للاستثمار في وقت سابق، وهي: «ايروفارمز»، و«مدار فارمز» و«أر أن زد» و«أر دي أي» لإنشاء مرافق بحث وتطوير وإنتاج في أبوظبي.

تعاون

وأكد أن الابتكار من أجل الصالح العام هو القوة الدافعة وراء مبادرات وبرامج أبوظبي، وأن المكتب يركز على استخدام قوة الابتكار لتطوير الحلول التي تعود بالفائدة على المنطقة والعالم، وأنه يرى فرصاً مثمرة أخرى في مجالات مثل «التكنولوجيا المالية» و«التكنولوجيا الصحية»، معلناً التزام المكتب بدعم الشركات التي تستكشف الحلول في هذه المجالات التي تقودها التكنولوجيا، ومساعدتها على تحقيق نجاح طويل الأجل هنا وفي المنطقة.

وعن الدور التي يلعبه مكتب أبوظبي للاستثمار في إيجاد نظام بيئي عالمي للشركات الناشئة في ابوظبي، أشار ابن هندي إلى استثمار أبوظبي بكثافة في تعزيز ملاذ آمن للشركات الناشئة وتأمين الموارد التي تحتاجها للنمو، والتي تشمل، بين أمور أخرى، حوافز مالية وغير مالية وتمويلاً ووصولاً إلى السوق وبيئة أعمال تمكينية، مشيراً إلى إمكانية انضمام الشركات الناشئة إلى «هب 71»، وتسريع أعمالهم من خلال برنامج تسريع «كاتاليست» التابع لمدينة «مصدر»، أو تلقي التمويل عن طريق الشركة القابضة «ايه دي كيو»، أضف إلى ذلك تقديم مركز أبوظبي المالي الدولي رخصة بدء التشغيل التكنولوجي .

دور محوري

كما أوضح بن هندي أن مكتب أبوظبي للاستثمار يلعب دوراً محورياً في ربط الشركات بالفرص الكثيرة بأبوظبي، بما في ذلك لرواد الأعمال والشركات الناشئة الهندية التي تتطلع إلى التأسيس والنمو في الإمارة التي تعد اقتصاداً مزدهراً يوفر للمستثمرين بيئة أعمال مؤاتية للمساعدة في نقل أعمالهم إلى المستوى التالي.

تطوير

أفاد طارق بن هندي أن المكتب سيتعاون مع الشركتين الزراعيتين «بيور هارفست» و«فرش تو هوم» لتطوير مشاريع متطورة في البر والبحر تساعد في إيجاد مستقبل غذائي أكثر أمناً وأشار إلى سبب دعم مكتب أبوظبي للاستثمار الشركة الثالثة «نانو راكس» التي تستكشف الابتكار الزراعي في الفضاء والقابل للتطبيق في إنتاج الغذاء وسط أكثر مناخات الأرض تطرفاً.

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