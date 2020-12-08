طقس اليوم غائم جزئياً مع فرصة هطول أمطار

المصدر: (أبوظبي - وام)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الشمالية والشرقية مع فرصة هطول أمطار، وانخفاض آخر في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر خاصة غرباً.

وأوضح المركز - في بيانه اليومي- أن حركة الرياح: شمالية غربية، ويكون الموج في الخليج العربي مضطرباً، ويحدث المد الأول عند الساعة 17:19 والمد الثاني عند 08:19 والجزر الأول عند الساعة 12.51 والجزر الثاني عند الساعة 00:57.. وفي بحر عمان يكون الموج مضطرباً إلى متوسط بعد الظهر.. ويحدث المد الأول عند 15: 04 والمد الثاني عند الساعة 04:04 والجزر الأول عند الساعة 9.52 والجزر الثاني عند الساعة 02:21.

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