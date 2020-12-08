تكريم الفائزين في الدورة 11 لجائزة حمدان الطبية غداً

المصدر: (دبي- البيان)

يقام غداً الأربعاء التاسع من ديسمبر 2020 حفل تكريم 10 فائزين بجوائز الدورة الحادية عشرة لجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتي تتخذ من الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، محوراً رئيساً لها، وذلك بالتعاون مع البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، وبما يتماشى مع توجهات دولة الإمارات وخططها الاستراتيجية، ولمواكبة كل ما هو جديد في مجال الرعاية الصحية والبحث العلمي.

صرح بذلك عبد الله بن سوقات المدير التنفيذي للجائزة، مشيراً إلى أن الجائزة تختتم بهذا الحدث المهم دورتها الحادية عشرة 2019 ـ 2020، لتسليط الضوء على جهود العلماء والباحثين ممن ساهموا في تحقيق طفرة نوعية في مستوى الخدمات الطبية والصحية عالمياً وإقليمياً ومحلياً، كما أشار إلى أن الحفل يقام هذا العام افتراضياً تماشياً مع استراتيجية الدولة في الحد من انتشار فيروس كوفيد 19.

ومن جانبه فقد أشار الدكتور أحمد الهاشمي عضو مجلس أمناء الجائزة إلى أنه نظراً للظروف الراهنة فقد قررت الجائزة أن الحفل سوف يعقد افتراضياً تماشياً مع استراتيجية الدولة في الحد من انتشار فيروس كوفيد 19، وذلك باستخدام أحدث التقنيات لتسهيل المشاركة على الجميع.

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