«ميدام 2020» ينطلق الخميس بمشاركة 800 طبيب حضورياً و3000 افتراضياً

المصدر: دبي – عماد عبد الحميد

ينعقد مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط الدولي الخامس للأمراض الجلدية وطب التجميل (ميدام 2020)، الذي سيقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، رئيس هيئة الصحة بدبي بفندق إنتركونتننتال فيستيفال سيتي يومي 10 و11 ديسمبر الجاري.

وقال الدكتور أمين الأميري وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لسياسات الصحة العامة والتراخيص: إن التقديرات العالمية تشير إلى أن نسبة النمو في قطاع التجميل تتراوح من 7.5 إلى 9% سنوياً، بينما تصل في دولة الإمارات إلى حوالي 15% بحكم طبيعة التركيبة السكانية التي تسودها فئة الشباب الذين يحرصون على الأناقة، لافتاً إلى أن حجم السوق وصل في نهاية 2019 إلى 57.2 مليار دولار فيما سيصل عام 2027 إلى 114 مليار دولار.

بدوره، أكد الدكتور خالد النعيمي، استشاري الأمراض الجلدية رئيس مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط الدولي الخامس للأمراض الجلدية وطب التجميل «ميدام 2020»، أن المؤتمر العام الجاري سيشارك به 800 طبيب حضورياً إضافة إلى 3000 طبيب افتراضياً، بمن فيهم ممثلون عن منظمة الصحة العالمية، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، كجزء من برنامج العطاء الذي أطلقه مؤتمر «ميدام» لترسيخ ثقافة الوعي بالعمل والعطاء بين أطباء الأمراض الجلدية ورؤساء الجمعيات العربية والعالمية.

وقال الدكتور خالد النعيمي: إن المؤتمر الـ 5 يعقد في ظل تحديات جمة، طبية وتنظيمية ومالية للقطاع الطبي والصحي على مستوى العالم في ظل جائحة فيروس كورونا، حيث سيشهد 6 برامج علمية و90 متحدثاً افتراضياً و98 محاضرة و72 ورشة تناقش في مجملها أحدث الأدوية والعلاجات المتعلقة بالأمراض الجلدية وطب التجميل .

دعم

ووجه عبد الله بن سوقات، المدير التنفيذي لجائزة حمدان بن راشد للعلوم الطبية جزيل الشكر لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على توجيهات سموه الداعمة لجميع الفعاليات العلمية التي تهدف إلى الارتقاء بالقطاع الطبي، لافتاً إلى أن دعم الجائزة للمؤتمر يأتي ضمن توجيهات سموه لتعزيز التعليم الطبي المستمر بهدف إكساب الأطباء المواطنين والمشاركين في المؤتمر الخبرات العالمية لرفع مستوياتهم العلمية والعملية.

وأضاف إن قرار الجائزة بدعم أي مؤتمر لا يتم بصورة عشوائية وإنما بعد مراجعة دقيقة للأوراق العلمية التي سيطرحها المؤتمر إضافة لمكانة المتحدثين، والعدد المتوقع للمشاركين من داخل الدولة وخارجها، مؤكداً استعداد الجائزة لدعم أي مؤتمر يلبي كافة المعايير المحددة من قبل الجائزة بهدف إكساب الأطباء المواطنين الخبرات العالمية من خلال الاحتكاك المباشر مع الأطباء العالميين.

دعم

قال عبدالله بن سوقات إن حضور ومشاركة معظم جمعيات الأمراض الجلدية ومنظمة الصحة العالمية بنخبة من المحاضرين المتميزين، سواء شخصياً أو افتراضياً، ما هو إلا دلالة واضحة للأهمية التي بات يحظى بها «ميدام» على مستوى العالم نظراً للأوراق العلمية وأحدث الأبحاث والدراسات المتعلقة بالأمراض الجلدية التي تقدم فيه.

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