جامعة الإمارات تجيز 6 رسائل ماجستير في الهندسة

المصدر: (العين ـ داوود محمد)

أجازت كلية الهندسة بجامعة الإمارات 6 رسائل ماجستير من أقسام الهندسة المعمارية، والهندسة الميكانيكية، والهندسة الكيميائية والبترولية، والهندسة الكهربائية.

الرسالة الأولى، تأثير التكثيف العمراني على الاستدامة الاجتماعية، قدمتها الطالبة لبنى محمد شقفة، تناولت فيها تأثير عوامل التطور السريع والحداثة والعولمة والامتداد العمراني للمدن في تحقيق الاستدامة الاجتماعية، وبهدف الإسهام في التخطيط العمراني للمدن، وأدوات التكثيف العمراني وتأثيرها على الاستدامة الاجتماعية وتسليط الضوء على ثنائية نهج التكثيف العمراني.

والدراسة الثانية قدمتها الطالبة منية محمد صيام، من قسم الهندسة المعمارية، الدوافع التحفيزية لسكان المنازل لتوفير الطاقة في الإمارات، هدفت إلى وضع استراتيجيات للحد من الطلب المتزايد باستمرار على الطاقة، وسد الفجوة في أداء واستهلاك الطاقة والناتجة عن سلوك السكان والمستهلك وفق العديد من الدراسات العالمية والبحثية البيئية.

وناقشت الطالبة علياء محمد شاكر البلوشي، من قسم الهندسة الميكانيكية رسالة الماجستير بعنوان تصميم قطب كهربائي مستوى مموج لتحريك الجزيئات الدقيقة في أجهزة الموائع الدقيقة، حيث تناولت من خلالها تصميم قطب كهربائي مستوى لتركيز وفصل الجزئيات الدقيقة في أجهزة الموائع الدقيقة.

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