تغريدات محمد بن راشد تتصدر تويتر في 2020

المصدر: البيان الإلكتروني

تصدرت تغريدات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قائمة التغريدات الأكثر تفاعلاً في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال العام 2020 ، وذلك وفق التقرير السنوي لموقع التواصل الاجتماعي العالمي تويتر.



وكشف تقرير «تويتر» للعام 2020 والصادر تحت وسم #حدث_في_2020، أهم التغريدات التي نشرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على حسابه الرسمي، والتي كانت لها أصداء واسعة من التفاعل والاعجاب من قبل رواد موقع التواصل تويتر.

وفي نهاية كل عام، يسلط تويتر الضوء على أبرز المحادثات التي شهدتها المنصة على مدار العام.

وفي العام 2020، وبعد استخلاص البيانات، كشف تويتر عن أن الموضوعات المرتبطة بالحكومة كانت من ضمن أكبر المحادثات في دولة الإمارات، والتي تصدرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، @HHShkMohd.

وخلال هذا العام المضطرب، استحوذت تغريدات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم @HHShkMohd على تفاعل كبير في دولة الإمارات طوال عام 2020.

وكانت التغريدة الأكثر إعجاباً هذا العام هي مشاركة سموه دعواته وتعازيه للشعب اللبناني، بعد انفجار بيروت.

#علمتني_الحياة

وعلى خطى السنوات الماضية، شارك سموه معرفته وخبراته مع الجمهور تحت وسم #علمتني_الحياة، وحصدت التغريدة التالية على أكبر عدد من الإعجابات:

المبادرات التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على تويتر

أعلن صاحب السمو عن عدد من المبادرات عبر حسابه الرسمي على تويتر، والذي يتابعه أكثر من 10 ملايين شخص. وفيما يلي بعض أبرز التغريدات التي تم إعادة تغريدها لسموه:

1. افتتاح "ساحة الوصل" قلب إكسبو النابض في موقع إكسبو دبي 2020.

2. إطلاق تطبيق "المتسوق السري" لتقييم كافة الخدمات الحكومية

3. إنجاز نقل مسبار الأمل إلى موقع الإطلاق في المحطة الفضائية على جزيرة تانيغاشيما في اليابان

https://twitter.com/HHShkMohd/status/1253984759446994946

4. ختام مبادرة "10 مليون وجبة" والتي تخطت الرقم المستهدف بسهولة

5. إطلاق أكاديمية الإعلام الجديد

6. نجاح إطلاق مسبار الأمل

7. إطلاق مركز محمد بن راشد للأبحاث الطبية، أول مركز مستقل للأبحاث الطبية الحيوية في دولة الإمارات.

8. توقيع اتفاقية مع وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" لتدريب رواد فضاء إماراتيين لمهام مستقبلية إلى محطة الفضاء الدولية

9. إطلاق أول مهمة إماراتية وعربية لاستكشاف القمر، المستكشف القمري الإماراتي

10. الإعلان عن اعتماد بناء ثاني قمر صناعي إماراتي MBZ-SAT

11. الإعلان عن تاريخ الوصول الدقيق لرحلة مسبار الأمل إلى المريخ

الحسابات الحكومية الأسرع نمواً في دولة الإمارات

وشهد عام 2020 أيضاً نمواً سريعاً لحسابات جهات حكومية إماراتية على تويتر حيث سعى أفراد المجتمع للبقاء على اطلاع وثيق بالمستجدات. فيما يلي بعض أسرع الحسابات الإماراتية نمواً لهذا العام:

1. حكومة دولة الإمارات (@UAEGov)

2. شرطة دبي (@DubaiPoliceHQ)

3. المكتب الإعلامي لحكومة دبي (@DXBMediaOffice)

4. وزارة الداخلية لدولة الإمارات (@MOIUAE)

5. شرطة أبوظبي (@ADPoliceHQ)

6. هيئة الصحة بدبي (@DHA_Dubai)

الوسوم الأكثر استخداماً في التغريدات المتعلقة بالأحداث في دولة الإمارات *

كانت جائحة كوفيد_19 هي الحدث السائد في عام 2020، كما يتضح من أبرز الوسوم في دولة الإمارات هذا العام، والتي غطت أحدث المستجدات العامة حول الجائحة، فضلاً عن الحملات والمبادرات المجتمعية للمساعدة في وقف تفشي الفيروس:

1. #Coronavirus*

2. #فيروس_كورونا *

3. #انت_مسؤول

4. #StayHome*

5. #YouAreResponsible

وللاحتفال بنهاية العام، أطلق تويتر الرمز التعبيري السنوي والذي سيظهر عند التغريد باستخدام أحد الوسوم التالية باللغتين الإنجليزية والعربية:

• #ThisHappened

• #ThisHappened2020

• حدث_في_2020

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