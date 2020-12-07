توقعات الطقس غدا في الإمارات

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الشمالية والشرقية مع فرصة هطول أمطار، وانخفاض آخر في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر خاصة غرباً.

وأوضح المركز - في بيانه اليومي- ان حركة الرياح : شمالية غربية / 20 - 30، تصل إلى 45 كم/س.. ويكون الموج في الخليج العربي مضطربا.

ويحدث المد الأول عند الساعة 17:19 والمد الثاني عند 08:19 والجزر الأول عند الساعة 51:12 والجزر الثاني عند الساعة 00:57.. وفي بحر عمان يكون الموج مضطربا إلى متوسط بعد الظهر.. ويحدث المد الأول عند 15:04 والمد الثاني عند الساعة 04:04 والجزر الاول عند الساعة 52:09 والجزر الثاني عند الساعة 02:21.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 25 18 80 45

دبــي 26 21 75 40

الشارقة 28 20 80 35

عجمان 28 20 85 40

أم القيوين 27 18 80 40

رأس الخيمة 25 21 80 45

الفجيرة 31 22 80 30

العين 26 17 80 35

ليوا 26 16 80 40

الرويس 23 16 80 40

السلع 24 17 85 45

دلما 26 21 80 50

طنب الكبرى 27 23 80 45

طنب الصغرى 27 23 80 45

أبو موسى 27 23 80 45.

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