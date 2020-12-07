شرطة أم القيوين تدشن لوحات أرقام جديدة للمركبات

المصدر: وام

دشنت القيادة العامة لشرطة أم القيوين ممثلة في إدارة ترخيص الآليات والسائقين اليوم لوحات أرقام جديدة مميزة للمركبات المسجلة في الإمارة.

يأتي ذلك في إطار حرصها على تحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية نحو تعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة والتنويع في أشكال لوحات أرقام المركبات بما يلبي مختلف الأذواق وفق أعلى معايير الجودة والتميز.

وأكدت إدارة ترخيص الآليات والسائقين بشرطة أم القيوين أن عملية التبديل اختيارية لأصحاب المركبات وتشمل اللوحات الرياضية والقصيرة والطويلة، داعية الراغبين في إصدار أو استبدال اللوحات القديمة إلى التواصل مع مركز سعادة المتعاملين بمبنى خدمات المرور والترخيص ومحطة الإمارات للفحص الشامل.

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