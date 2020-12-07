بدء الرصد الآلي لمخالفات الهاتف وحزام الأمان في أبوظبي اعتبارا من يناير

المصدر: وام

أعلنت دائرة الإسناد الحكومي- أبوظبي ممثلةً بهيئة أبوظبي الرقمية وبالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي عن إنجاز نموذج السلامة المرورية والحد من الحوادث بإطلاق نظام ( Vast ) الرصد الآلي لمخالفات استخدام الهاتف وحزام الأمان أثناء القيادة والذي سيبدأ العمل به اعتباراً من الأول من يناير 2021.

ويأتي النظام بهدف تعزيز مستويات الأمان والحفاظ على سلامة مستخدمي الطرق والسائقين والركاب وزيادة الوعي وتثقيف المجتمع حول أهمية اتباع ممارسات القيادة الآمنة وذلك في إطار الجهود الرامية إلى قيادة المستقبل الرقمي لحكومة أبوظبي وتمكين حكومة رقمية مبتكرة وفعّالة.

وطورت شرطة أبوظبي منظومة الرادارات الخاصة والتي تقوم بالتقاط صور عالية الدقة وتحت ظروف مختلفة، حيث تعمل الكاميرات بتقنية الذكاء الاصطناعي لتحليل هذه الصور ورصد إذا كان السائق لا يستخدم حزام الأمان أو يستخدم الهاتف.

ويعمل النظام على إرسال إشعار للسائقين المخالفين عبر الرسائل النصية القصيرة تحثهم على تصحيح السلوك في وقته أثناء القيادة.

وأوضح سعادة المهندس محمد عبد الحميد العسكر، المدير العام لهيئة أبوظبي الرقمية : " أن تعاون الهيئة مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي يأتي في إطار المساعي الرامية إلى الاعتماد على عمليات تحليل البيانات والاستفادة من أحدث التقنيات لتمكين منظومة حكومية رقمية استباقية، ومتخصّصة، ومتكاملة وآمنة.

ولفت إلى أن نموذج السلامة المرورية والحد من الحوادث سيسهم بشكل كبير في تقليل نسب الحوادث والإصابات لتعزيز مستويات السلامة المرورية على مستوى الإمارة".

من جانبه قال سعادة اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي : " إن شرطة أبوظبي مستمرة في جهودها الهادفة إلى تعزيز مستويات ممارسات القيادة المرورية الآمنة وحماية الأرواح البشرية، بتطبيق قوانين وأنظمة وقواعد المرور، لافتاً إلى أن التعاون المشترك مع هيئة أبوظبي الرقمية يعزز رؤيتنا الرامية إلى ضمان استمرار إمارة أبوظبي كمجتمع ينعم بالأمن والسلامة".

وأشار إلى أن نظام ( Vast ) تم إنجازه في خمس مراحل أساسية وهي؛ الكاميرات والأجهزة التي تعتمد على تقنيات الحافة الذكية، ونظام مراجعة الصور، والتنبيهات باستخدام الرسائل القصيرة، ولوحة معلومات مؤشرات الأداء، والتدريب المستمر.

وكان فريق قطاع البيانات والتكنولوجيا الحديثة في هيئة أبوظبي الرقمية أعد النموذج المشترك بالتنسيق مع الفريق المختص بشرطة أبوظبي، حيث تم جمع ومتابعة وتحليل البيانات ومعالجتها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

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