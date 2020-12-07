يوسف العتيبة: سياسة الإمارات اتسمت بالمرونة

المصدر: واشنطن دي سي - وام

احتفلت سفارة الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية باليوم الوطني الـ49 للدولة، عبر برنامج بث افتراضي تم خلاله تسليط الضوء على الإنجازات المشتركة لدولة الإمارات مع شركائها خلال عام 2020، والتي شملت التعاون لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وإطلاق مسبار الأمل إلى كوكب المريخ، وإبرام الاتفاق الإبراهيمي للسلام بين الإمارات وإسرائيل.

تهانٍ

وتوالت التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة من المواطنين الإماراتيين ومجموعة من الشخصيات الأمريكية البارزة في مختلف المجالات والذين تطرقوا في أحاديثهم إلى شراكاتهم مع المؤسسات الإماراتية لتأسيس روابط ثقافية ومعالجة التحديات العالمية وتحقيق الرخاء والازدهار الاقتصادي، من خلال البث المباشر عبر شبكة الإنترنت.

وقال يوسف مانع العتيبة، سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، بهذه المناسبة: «بالرغم من التحديات غير المسبوقة التي شهدناها خلال عام 2020، فإن سياسة دولة الإمارات اتسمت بالمرونة، حيث أنجزت الكثير من المهام الرائعة، وكان لأصدقائنا في الولايات المتحدة دور إيجابي حاسم وفعال ساهم في التقارب بين الدولتين بصورة أكبر».

وقدم الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش في إطلالة مفاجئة التهنئة لدولة الإمارات بذكرى تأسيسها الـ49، متمنياً لها الخير والسداد.. قائلاً: «إن دولة الإمارات شريك قوي وموثوق يعول عليه في منطقة تواجه تحديات عديدة، والولايات المتحدة محظوظة بصداقتها المستمرة الممتدة على مدى عقود مع دولة الإمارات، حيث تتعاون الدولتان للمحافظة على الأمن وتحقيق الرخاء».

زيارة

وتحدث الفنان والممثل الكوميدي الأمريكي المعروف ستيف هارفي عن زيارته لدولة الإمارات وتجربته هناك وما لمسه من التنوع والاندماج.. قائلاً: «أقول للناس عليكم بزيارة دولة الإمارات ورؤيتها بأنفسكم.. فلن تصدقوا مدى الدفء الكامن في ثقافتها وعاداتها والقبول الذي ستحظون به وأنتم بطبيعتكم».

إشادة

أشاد دبلوماسيو السفارة بأداء الأطباء الإماراتيين في الولايات المتحدة وأثنوا على جهودهم في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وسلطوا الضوء على الجهود الناجحة المبذولة من سفارة الدولة في واشنطن دي سي لإعادة المواطنين الإماراتيين والمقيمين المتواجدين في الولايات المتحدة إلى الدولة، مؤكدين التزام دولة الإمارات بالتعاون مع دول العالم للتصدي لهذا الوباء.

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