32 باحثاً من جامعة الإمارات ضمن قائمة «ستانفورد»

المصدر: (العين ـ وام)

حققت جامعة الإمارات إنجازاً عالمياً كبيراً من خلال إدراج 32 باحثاً متميزاً من باحثيها ضمن قائمة أصدرت جامعة ستانفورد الأمريكية بأسماء «أفضل 2 % من علماء العالم» الأكثر استشهاداً أكاديمياً في مختلف التخصصات لعام 2019 والتي شهدت إدراج 114 عالماً من دولة الإمارات العربية المتحدة من بينهم 32 من جامعة الإمارات.

وأكدت جامعة الإمارات أن هذا الإنجاز يبرهن على ريادتها وتميزها في مجال البحث العلمي وعبرت عن فخرها باحتضانها نخبة من الباحثين المتميزين في تخصصاتهم.

ومن بين الباحثين في جامعة الإمارات التي تضمنتهم القائمة لعام 2019 الدكتور قاسم محمد المدلل، أستاذ الرياضيات التطبيقية بكلية العلوم الذي احتل المرتبة 71 في العالم في الرياضيات العددية والحاسوبية، بينما جاء الدكتور محمد الصالح، أستاذ الهندسة الكيميائية والبترول، في المرتبة 84 في العالم بحسب التأثير والدكتور توماس آرينز من كلية الإدارة والاقتصاد الذي حصل على المرتبة 141 بين باحثي المحاسبة في العالم، وجاء الدكتور نيكو ناجلكيركي من قسم الصحة العامة في كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة الإمارات من بين أفضل 200 عالم في العالم.

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