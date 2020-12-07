انطلاق حملة «رسم البسمة» احتفاءً باليوم العالمي للتطوّع

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية وبالتعاون مع مؤسسة «تحقيق أمنية»، حملة «رسم البسمة» احتفاءً باليوم العالمي للتطوع، بهدف تعزيز تشجيع الجميع على التطوّع لنشر السعادة بين كل أفراد المجتمع، جنباً إلى جنب مع المُساهمة في تحقيق أمنيات الأطفال المرضى.

وقال هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية»: «نفتخر بشراكتنا الاستراتيجية الناجحة مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، للسنة الثانية على التوالي، والتي أفسحت المجال أمام أكبر عدد من موظفي الحكومة الاتحادية والمجتمع للمشاركة في فعل الخير، وإدخال السعادة والفرحة على قلوب الجميع مع رسم الابتسامة على وجوه الأطفال المُصابين بأمراض خطيرة عبر تحقيق أمنياتهم مهما بلغت صعوبتها».

مُضيفاً: «يُسعدنا الاحتفاء باليوم العالمي للتطوّع، والذي يتمّ فيه تسليط الضوء عالمياً على جهود المتطوعين وأثر العمل التطوعي في تنمية واستدامة التماسك والتعاضد في المجتمعات، فضلاً عن ترسيخ قيم التطوّع وعمل الخير، وتعزيز روح المسؤولية المجتمعية، وتجذير قيم الولاء والسعادة».

واختتم الزبيدي: «نتقدّم بالشكر إلى الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، والمتطوّعين على عطائهم الكريم دون انتظار أيّ مُقابل، مستلهمين ذلك من رؤية القيادة الرشيدة وإيمانها العميق بأهمية نشر ثقافة التطوّع التي تعود بالنفع على كل فئات وشرائح المجتمع».

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