كاميرات سعادة متعاملي «طرق دبي» ترصد مدى الالتزام بالكمامة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تزويد الكاميرات الذكية المخصصة لقياس سعادة مرتادي مراكز إسعاد المتعاملين، بتقنية جديدة تتيح رصد مدى التزام المتعاملين بارتداء الكمامة المعمول بها ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات انتشار «كوفيد 19»، وذلك ضمن سياسة وإجراءات الهيئة للحد من انتشار الفيروس.

وقال أحمد محبوب، مدير إدارة تنفيذي الخدمات الذكية بقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي في الهيئة: إن نجاح تجربة الكاميرات الذكية التي تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية والمُثبتة في مراكز البرشاء وأم رمول وديرة والعوير، في قياس مؤشر السعادة للمتعاملين عبر تحليل تعابير وجوههم، دفعنا لتزويد هذه الكاميرات بتقنية جديدة يُمكنها رصد مؤشرات التزام المتعاملين بارتداء الكمامة المعمول بها في الإجراءات الوقائية من «كوفيد 19»، في استجابة فعّالة لمواجهة تحديات انتشار الفيروس في العالم والدولة، والتي بلغت نسبة دقتها 99.1 %.

وأضاف: إن التقنية الجديدة تسهم في تعزيز أهداف اللجنة الوطنية لإدارة وحوكمة مرحلة التعافي من أزمة جائحة «كوفيد 19»، مشيراً إلى أنها تساعد مسؤولي المراكز في اتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة.

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