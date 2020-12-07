بلدية دبي: 99 % التزام المؤسسات بالإجراءات الاحترازية

المصدر: (دبي - وائل نعيم)

نفذ مفتشو بلدية دبي 2287 زيارة رقابية على المؤسسات أول من أمس، وبلغ عدد المؤسسات المستوفية للاشتراطات الاحترازية والتدابير الوقائية والسلامة العامة 2263 مؤسسة، فيما بلغت نسبة الالتزام الإجمالية فيها لجميع المؤسسات 99%، ولم تسجل أي حالة إغلاق، وتم مخالفة 4 مؤسسات وتوجيه 20 تنبيهاً.

ويقوم مفتشو بلدية دبي يومياً بتنفيذ حملات تفتيشية للتأكد من مدى التزام كافة المنشآت والمؤسسات والأنشطة الخاضعة لرقابتها، بالإجراءات الوقائية، وتحرير مخالفات الجهات غير الملتزمة، وفقاً للقوانين والتشريعات الصادرة في هذا الشأن، ويتم التأكد من الالتزام بجميع الإجراءات والتدقيق على جميع الاشتراطات من أبرزها: التباعد الاجتماعي والالتزام بلبس الكمامات والقفازات وزيادة دورة التنظيف والتطهير في جميع الأوقات إلى جانب التدقيق على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير، وذلك في إطار الحرص على تعزيز حماية صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع.

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