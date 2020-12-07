مواطن يفوز بالميدالية الفضية في معرض «سيئول» للاختراعات

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

فاز المخترع الإماراتي عامر الجابري، وهو خريج دراسات أمنية واستراتيجية وتقنية معلومات، بالميدالية الفضية لمرشحي مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في معرض «سيئول» الدولي للاختراعات 2020، والذي نُظم عن بُعد هذا العام في كوريا الجنوبية.

وقال في حديثه لـ «البيان»: لقد تم اختياري من قبل مكتب براءات الاختراع في مجلس التعاون الخليجي ممثلاً عن دولة الإمارات للمشاركة في معرض سيئول الدولي للاختراعات الذي أقيم في كوريا الجنوبية في الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر الجاري استناداً إلى ما انتهى إليه المحكمون بعد دراسة الاختراعات التي تم التقدم بها، حيث شاركت بمجرد ترشيحي كممثل لدولة الإمارات في المعرض بابتكاري الجهاز القارئ الذي يقوم بقراءة وفحص الجوازات ووثائق السفر في آن واحد اسمه 7E، وهو الأول من نوعه للكشف على جوازات السفر والوثائق، وهو قادر أيضاً على قراءة جميع جوازات السفر على مستوى العالم، سواء العادية أو الإلكترونية.

ويتميز الجهاز بقاعدة بياناته اللامحدودة، حيث يحوي على أكثر من 1763 وثيقة أصلية و196 شريحة إلكترونية لأكثر من 200 دولة يقرأها بسبع قراءات مختلفة.

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