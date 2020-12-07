8 مراكز لمحو أمية كبار المواطنين في الشارقة

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

أكدت عائشة أحمد الجرمن مدير إدارة الرعاية والأنشطة بمجلس الشارقة للتعليم بالشارقة في تصريح خاص لـ«البيان» أن مشروع مراكز العلم النور الذي أطلقه المجلس، ويرمي إلى محو أمية كبار المواطنين، شهد إقبالاً كبيراً من قبل الدارسات من الفئة العمرية 20 عاماً فما فوق في 8 مراكز تم تخصيصها لهم، حيث يتم منح الدارسات حصصاً افتراضية للتعلم عن بعد في مواد اللغة العربية والرياضيات ومهارات التواصل الاجتماعي عن بعد يومياً من الأحد إلى الأربعاء، وتتضمن هذه الحصص مراجعة لمناهج العلم نور عن طريق برنامج زووم، حيث قامت الهيئة التدريسية وعددها 16 معلمة بالتواصل مع الدارسات عن طريق برنامج (الوتس أب) لعرض فيديو توضيحي عن آلية العمل وتقديم شرح مبسط للدارسات عن كيفية استخدام برنامج زووم، وذلك من خلال ثلاث مراحل، حيث بدأت المرحلة الأولى في الرابع من أكتوبر الماضي واستمرت حتى الرابع عشر من ذات الشهر، والثانية بدأت من الثامن عشر من أكتوبر الماضي واستمرت حتى الحادي عشر من الشهر الجاري، والمرحلة الثالثة من الخامس عشر من نوفمبر وسوف تنتهي في التاسع من الشهر المقبل.

وأضافت أن المشروع الذي أطلق في العام الدراسي 2016 - 2017 يهدف إلى معالجة حالات فئات غير المتعلمين من المواطنين والناتجة عن تعداد سكّان الشارقة لعام 2015، والحد من نسبة الأمية من الفئة العمرية 20 فما فوق، إضافة إلى نشر الوعي الثقافي والصحي والاجتماعي، وتعليمهم القراءة والكتابة، وتحفيظهم بعض السور القرآنية، وذلك من خلال 8 مراكز، وهي مركز الشارقة بجمعية الاتحاد النسائية بعدد 4 فصول ومركز البطائح بنادي البطائح الثقافي الرياضي بعد فصلين ومركز الذيد بمقر مجلس أولياء الأمور ومركز المدام بنادي المدام الثقافي الرياضي، إضافة إلى مركز الحمرية بدائرة الخدمات الاجتماعية ومركز خورفكان بجامع الشارقة فرع خورفكان ومركز مليحة ومركز كلباء بمقر جامعة الشارقة الفرع.

خطة

وقالت الجرمن إن هناك خطة مستقبلية لفتح فصول دراسية جديدة في كل من خورفكان وكلباء والشارقة والمدام والذيد ومليحة بعدد 6 فصول وتعيين 6 معلمات ومشرفتين وذلك بناءً على زيادة عدد الدارسات الراغبات بالالتحاق بالمشروع، مبينة أن زيادة عدد المعلمات يعتمد على عدد الدارسات الراغبات بالالتحاق في المبادرة واللواتي يستوفين شروط القبول والتي أبروها، أن تكون الملتحقة من مواطني الدولة وأن يكون العمر فوق 20 عاماً وأن تكون من فئة غير المتعلمين ومن سكان الشارقة.

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