بدء سريان خفض المخالفات المرورية 50 % بالشارقة

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أكد اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، خلال مداخلة له عبر برنامج البث المباشر من إذاعة الشارقة، أن مركز سعادة المتعاملين بإدارة ترخيص الآليات والسائقين والمرور والدوريات، شهد إقبالاً واسعاً من قبل المتعاملين، مع بدء سريان خفض قيمة المخالفات المرورية بنسبة 50 %، ولمدة 49 يوماً، حيث كان هناك ازدحام، بهدف دفع المخالفات المرورية، مبيناً أن الازدحام جاء بسبب أن معظم زوار المركز، ليس لديهم الاطلاع الكافي على استخدام التطبيقات الخاصة بأنظمة وزارة الداخلية أو الجهات بالشارقة، لافتاً إلى أن توجه الحكومة، هو استخدام وسائل الدفع الذكية، واستخدام التطبيقات الخاصة بتلك المعاملات، عبر بطاقات الائتمان أو خلافه، مبيناً أنه تم توجيه الضباط وصف الضباط العاملين في المركز، بضرورة التعامل السلس مع كافة المراجعين، وتحمل الضغوط الناتجة عن الازدحام، وإنهاء معاملاتهم، مع أخذ كافة الاحتياطات، والعمل بالإجراءات والتدابير الاحترازية التي نادت بها الجهات المختصة، للحيلولة دون انتشار فيروس «كورونا»، مناشداً كافة المتعاملين بضرورة استخدام الأجهزة والتطبيقات الذكية، لدفع الغرامات المترتبة عليهم، بدلاً من المجيء إلى المركز، وذلك حفاظاً على وقتهم، وعدم هدرها بالانتظار.

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