27 % انخفاض بلاغات الجرائم المقلقة في «شرطة المدينة الشامل» بعجمان

المصدر: (عجمان - البيان )

أشاد اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان بانخفاض بلاغات الجرائم المقلقة في مركز شرطة المدينة الشامل بنسبة 27% في العام الجاري. جاء ذلك خلال تفقده مركز شرطة المدينة الشامل، وقسم الشرطة المجتمعية عبر نظام الاتصال المرئي، بحضور العقيد علي جبر الشامسي مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة، والمقدم غيث خليفة الكعبي رئيس مركز شرطة المدينة الشامل، وعدد من الضباط، وذلك وفق برنامج التفتيش الزمني للاطلاع على سير إجراءات العمل.

واطلع النعيمي على آلية العمل في فرع البحث الجنائي، وفرع المرور في تخطيط وتحقيق الحوادث من خلال متابعة زمن الاستجابة والدقة في الأداء.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز