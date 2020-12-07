طرح مناقصتين لمشروعي طرق في الشارقة وعجمان

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

طرحت وزارة الطاقة والبنية التحتية مناقصتين لمشروعي طرق تنفذهما، تشملان تصميم وتنفيذ الطرق الداخلية بمجمع حي محمد بن زايد السكني بمنطقة المنتزي في عجمان، والتي سيتم إغلاقها للمتقدمين في 4 يناير المقبل، بالإضافة إلى إنشاء وإنجاز الطريق الجديد الرابط بين الشارقة ودبا الحصن «مرحلة أولى»، حيث حددت الوزارة تاريخ 22 ديسمبر الجاري كآخر موعد للاشتراك في هذه المناقصة، والتي يمكن التقدم إليها عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها.

طرق داخلية

وتنفذ الوزارة مشروع الطرق الداخلية وذلك بعد أن انتهت من إنجاز المرحلة الأولى من مشروع مجمع المنتزي بمدينة محمد بن زايد بعجمان بعدد 497 مسكناً، حيث يتم حالياً التسليم الابتدائي للمشروع، والذي تبلغ تكلفته نحو مليار درهم، ويقع في منطقة مدينة محمد بن زايد بين شارعي الشيخ زايد والشيخ محمد بن زايد، على مساحة 955 ألف متر مربع، ويضم 6 نماذج موزعة بين 4 غرف نوم و3 وغرفتين، بنمط واجهات معاصرة، وسيكون 50% من هذه المساكن قابلاً للتوسعة الرأسية، وجميعها قابلة للتوسعة الأفقية.

شبكة

ويأتي مشروع إنجاز الطريق الجديد الرابط بين الشارقة ودبا الحصن، واحداً من ضمن المشروعات المتنوعة التي تنفذها الوزارة وتخدم العديد من مناطق الدولة، ما يعكس حرص الوزارة على تطوير وتحسين هذه الشبكة الكبيرة، والتي تلبي احتياجات التوسع والانتشار السكاني والعمراني، واستيعاب الزيادة المتنامية في الحركة المرورية، فضلاً عن تحسين حركة النقل، وتسهيل حركة المرور خاصة في المنطقة الشرقية التي تشهد حركة تنموية كبيرة تنعكس إيجاباً عليها.

تميز

وتمتلك الدولة أفضل شبكة طرق على مستوى العالم، وذلك وفقاً لتقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي للعام 2019، حيث جاء ترتيبها ضمن أفضل 7 دول في مؤشر جودة الطرق.

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