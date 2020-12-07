أنظمة عالمية للذكاء الاصطناعي في «عمليات شرطة رأس الخيمة»

المصدر: (رأس الخيمة - البيان)

تفقد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، سير عمل أنظمة وبرامج غرفة عمليات شرطة رأس الخيمة المركزية، المزودة بأحدث التقنيات وأنظمة الذكاء الاصطناعي بمواصفات عالمية تسهم في تعزيز الأمن والأمان وتحقق السعادة بتقديمها خدمات ذات جودة عالية ساهمت بدورها في رفع مؤشر الشعور بالأمن والأمان في الإمارة، وذلك بحضور العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي، مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة، والعميد سالم سلطان الدرمكي، نائب مدير عام إدارة العمليات المركزية، والعميد علي محمد النقبي، مدير إدارة العمليات، وعدد من ضباط الشرطة.

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