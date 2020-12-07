%118 زيادة في رسوم «مدرسة خاصة» بأبوظبي

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

على الرغم من جائحة «كورونا» وتداعياتها الاقتصادية، واتجاه بعض المدارس الخاصة إلى تخفيض الرسوم الدراسية، أو زيادة عدد الأقساط، بغرض التخفيف مادياً عن أولياء الأمور، إلا أن مدرسة خاصة في أبوظبي للمنهاج البريطاني، صدمت منتسبيها بارتفاع جنوني في الرسوم الدراسية للعام القادم للطلبة الجدد، بمقدار 118 % عن الرسوم للعام الجاري 2020/‏2021، كما رفعت المدرسة الرسوم نفسها للطلبة الحاليين بنسبة 10 %، وقد بررت إدارة المدرسة هذه الزيادة، بأنها شيدت مبنى دراسياً جديداً ملحقاً بمرافق.

وحصلت «البيان» على نسخة من التعميم بالرسوم الجديدة للطلبة الجدد، حيث جاء الارتفاع كالتالي: kg1 28101 درهم، بدلاً من 12900، و«Y1 32458، درهم بدلاً من 14900، وY3 34418 درهم للصف الثاني، والذي كان سابقاً 15800 درهم، أما الصفوف من الثالث وحتى العاشر، فقد سجلت ارتفاعاً من 35508 دراهم، وإلى 52281 درهماً.

أما الطلبة الحاليون في المدرسة، فجاءت الزيادة بنسبة 10 %، حيث جاء متوسط الزيادة من 1600 درهم، وإلى 2200 درهم، وتبدأ الرسوم من 16390 درهماً، وإلى 26400 درهم، من مرحلة «الكي جي» وحتى الصف 10.

وقال أحد أولياء الأمور لـ «البيان»، إن المدرسة رفعت رسومها للطلبة الجدد بشكل غير منطقي، تجاوز الضعف، بحجة تشييد مبنى جديد، لكن عدد الطلاب في الصف الواحد ما زال 30 طالباً .

وأوضح أولياء أمور في المدرسة نفسها، أن المشكلة تكمن في إلحاق أبنائهم الجدد بإخوانهم الحاليين، للعام الدراسي القادم، وأن الزيادة أكثر من الضعف، ما يعني أعباء مالية ليست في مقدورهم، وأنهم يبحثون إلى تحويل ذويهم الحاليين إلى مدارس خاصة أخرى، حتى تضمن الأمهات سياسية تعليمية واحدة، خاصة بالمنهاج والأنظمة الدراسية، كما طالبوا بتدخل دائرة التنمية والمعرفة، للحد من هذه الزيادة الجنونية .

«البيان» وضعت شكاوى أولياء الأمور والتعميم المحدث للرسوم الدراسية للعام المقبل، على طاولة «دائرة التعليم والمعرفة»، والتي جاء ردها في التالي:

انطلاقاً من إدراك الدائرة للتحديات الاستثنائية التي فرضها تفشي جائحة كوفيد 19، أصدرت الدائرة في تاريخ 17 مايو 2020، تعميماً على جميع المدارس الخاصة في أبوظبي، بمنع زيادة الرسوم السنوية للعام الدراسي 2020/‏21.

وفي السنوات السابقة، كانت تراخيص رفع رسوم المدارس تصنف ضمن فئتين، «نظامية» أو «استثنائية»، حيث تمنح التراخيص النظامية، بناءً على تقييم المدرسة الأحدث، ومؤشر تكلفة التعليم، أما تراخيص رفع الرسوم الاستثنائية، فكانت تمنح في الحالات الخاصة، وتشترط تحقيق المدرسة لمعايير تشغيلية معيّنة.. وفي الحالة التي أشرتم إليها، وافقت دائرة التعليم والمعرفة على هيكلية رسوم مزدوجة جديدة للمدرسة في العام الدراسي 2021/‏22، تشمل الطلبة الجدد والحاليين، نظراً لانتقال المدرسة إلى مبنى جديد كلياً، يضم العديد من المرافق المحسنة.

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