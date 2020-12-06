بلدية أبوظبي تستثمر مواد ناتج الحفر في تسوية مليون و324 ألف متر مربع من الأراضي

المصدر: أبوظبي - وام

أكدت بلدية مدينة أبوظبي أن إجمالي كميات مواد ناتج الحفر التي تمت الاستفادة منها في تسوية الأراضي خلال الفترة من 1 يناير وحتى 18 نوفمبر 2020 بلغت 1,722,028 متراً مكعباً، حيث بلغ إجمالي المساحات التي تمت تسويتها من الأراضي نحو 1,324,481 متراً مربعاً.



وبلغ عدد تصاريح ناتج الحفر الصادرة للمقاولين 652 تصريحاً، لتأتي المحصلة بتوفير 28,125,905 دراهم، يتم الاستفادة منها في تعديل مناسيب المناطق دون أي تكاليف مالية على الحكومة.



وتصدر البلدية تصاريح تحميل وتنزيل مواد ناتج الحفر للمقاولين من خلال نظام IPS، وتلزمهم بتوريد مواد ناتج الحفر الفائضة عن حاجة المشاريع العمرانية المختلفة إلى الأماكن التي تحددها، وفقاً لخطة معدة مسبقاً لتسوية الأراضي المنخفضة، دون أي تكاليف مالية على الحكومة، حيث تتم إدارتها وتنظيم العمل بها من قبل البلدية وفقاً لشروط وإجراءات محددة.



وقد أسفرت هذه التصاريح عن تسوية مساحات شاسعة من الأراضي وفقاً لمناسيب محددة، وتشكيل بنية تحتية صالحة لإقامة المشاريع عليها دون أي تكاليف مالية، وبالتالي توفير التكاليف المالية الضخمة على الحكومة لتسوية هذه الأراضي في حال تم تكليف مقاولين متعاقدين مع البلدية بشكل مباشر بهذه الأعمال.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز