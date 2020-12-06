بحث تعزيز التعاون الشرطي بين أبوظبي وأندونيسيا

المصدر: أبوظبي - البيان

التقى اللواء الركن الطيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي بمكتبه الدكتور حسين باجيس سفير جمهورية أندونيسيا لدى الدولة ترافقه اندانغ سيري أوغستيني الوزيرة المستشارة للشؤون السياسية.



وجرى في اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات العلاقة بالعمل الشرطي والأمني، وحضر اللقاء العميد محمد سهيل الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي والعميد عمران المزروعي مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية والعقيد خلفان عبدالله المنصوري مدير مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي بشرطة أبوظبي.

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