مسؤولون: مشاريع نوعية تعزز التنافسية

المصدر: متابعة - قسم المحليات

أكد مسؤولون وقيادات تنفيذية أن الإمارات ستبدأ عام 2021 بسلسلة من المشاريع والمبادرات النوعية التي تعزز تنافسيتها العالمية في المجالات كافة، مشيرين إلى أن عام الخمسين واليوبيل الذهبي للدولة سيكون مختلفاً حيث سيشهد قفزة كبيرة في مسيرة التنمية.

وأشاروا إلى أن الإمارات حولت تحديات جائحة «كوفيد 19» إلى فرص واعدة بفضل توجيهات القيادة التي وضعت الخطط الاستباقية بعيدة المدى لتكون الدولة سباقة في التعافي من الأزمة.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان رئيس اللجنة العليا للتحول الرقمي بالإمارة إن الإمارات تستعد للعام المقبل 2021 بالمبادرات والمشاريع الرائدة ، مشيراً إلى أن تنظم معرض جيتكس التقني في دورته الحالية بهمة وعزيمة أكبر في ظل الظروف الراهنة التي يشهدها العالم تحت تأثير جائحة كوفيد 19.‏

وذكر أن جيتكس يمثل المنصة الرائدة لدعم المشاريع والمبادرات التي تنسجم مع رؤية الإمارات، ‏موضحاً أن الحلول الواقعية والنماذج المشرفة التي سنراها في معرض جيتكس هي أفضل السبل للعودة إلى الحياة الطبيعية والانطلاق بقوة وسرعة وحيوية لطريق الإبداع وحصد النجاحات.

وأعرب عن فخره بمشاركة ‏دوائر وجهات ومؤسسات حكومة عجمان في الحدث التقني المهم حيث ستستعرض المنصة أهم المشاريع والمبادرات ‏الخلاقة وستلتقي الدوائر بالمتعاملين والزوار للوقوف على متطلباتهم والاستماع إلى احتياجاتهم والأخذ بآرائهم التي تعد أساس النجاح والتطور الدائم.

وأكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على مواكبة توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي وتطلعاتهما المستقبلية حتى العام 2071، حيث أن شرطة دبي في سباق دائم مع الزمن لتواكب التطورات التي تشهدها الإمارة بوتيرة عالية، وتعمل على تطبيق افضل الممارسات الأمنية العالمية في «إكسبو 2020»، فوضعت الاستراتيجيات الشاملة والخطط التي تضمن تحقيق الأهداف، فحرصت بشكل مستمر على تحديث استراتيجيتها لتواكب التطور الكبير الذي تشهده دبي خلال مسيرتها الرائدة، ولتتلاءم مع كل مرحلة من مراحل نموها وتطورها.

وأشار إلى أن عام 2021 سوف يشهد مشاريع نوعية تتضمن التوسع في مراكز الشرطة الذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحقيق الرخاء والسعادة للمجتمع بعد أن نالت مراكز الشرطة في دبي ثقة 98% من سكان دبي وفق نتائج المسح الاجتماعي الذي أعدته هيئة تنمية المجتمع في دبي بالشراكة مع مركز دبي للإحصاء، وهي نسبة تفوق ثقة السكان في مراكز الشرطة في أوروبا الغربية التي كانت 84% وجنوب شرق آسيا 83% وأمريكا وكندا 79%.

وأكد حرص القيادة العامة لشرطة دبي على استشراف المستقبل والاستفادة من برامج الذكاء الاصطناعي في مكافحة الجريمة والحد منها، بما يسهم في تحقيق استراتيجيتها في جعل دبي مدينة آمنة وسعيدة، وتسخير التكنولوجيا والتطورات التقنية الحديثة في مختلف المجالات ومن ضمنها رفع كفاءة الموظفين وتطوير كوادرها وتحقيق أهدافها، وهو ما انعكس على التطور الملموس في الأداء على مدى سنوات طوال من العمل المتواصل والدؤوب، وجعل من شرطة دبي نموذجاً يحتذى في العمل الشرطي الاحترافي.

تحديات وفرص

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «يؤكد تنظيم معرض جيتكس 2020 في دورته الأربعين أن دولة الإمارات، بفضل الرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة، سباقة دائماً وأنها الأسرع عالمياً في التعافي من الأزمة التي سببتها جائحة كوفيد - 19، حيث قدمت حكومة الدولة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، نموذجاً يحتذى به في وضع الخطط الاستباقية بعيدة المدى التي مكنتها من تحويل التحديات إلى فرص واعدة، إضافة إلى متانة ومرونة النظام الاقتصادي لدولة الإمارات وقدرته على مواكبة جميع التطورات، والرشاقة التي تتمتع بها مؤسسات الدولة والتي ساعدتها على إعادة صوغ المفاهيم التقليدية لآليات العمل لتتناسب مع التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، كما يثبت تنظيم المعرض في ظل الظروف الاستثنائية التي تواجه العالم وبمشاركة 1200 شركة من مختلف أنحاء العالم، كفاءة البنية التحتية المتطورة التي تمتلكها دبي والتي عززت من قدرتها على التعامل مع مختلف التحديات بكفاءة واقتدار».

وأضاف: «يشكل أسبوع جيتكس للتقنية منصة رائدة لأكبر شركات التقنية العالمية لعرض أحدث منتجاتها وحلولها الذكية والمبتكرة، وفي هيئة كهرباء ومياه دبي، نحرص على المشاركة فيه سنوياً لتسليط الضوء على استخدامات الذكاء الاصطناعي في قطاعات الطاقة والمياه والخدمات الذكية والمبتكرة التي توفرها الهيئة».

تقنيات

وأكد المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، أن الإمارة محضن عالمي من محاضن التقنية، ومركزٌ أساسي تلتقي فيه قيادات وشركات التقنية العالمية لتنشر آخر ما توصلت إليه الإبداعات والابتكارات في هذا الإطار.

وأشار إلى أن دبي تسعى لتسريع المستقبل واستشرافه، والتحضير له، وقد أولت قطاع التقنية والتكنولوجيا الحديثة اهتماماً كبيراً، ورحبت بشركات القطاع من مختلف أرجاء العالم، حتى أصبح لدى الغالبية العظمى لتلك الشركات مكاتب ومقار إقليمية وعالمية في دبي، حيث وجدت البيئة المناسبة للنمو والتطوير والابتكار والرعاية الكاملة لها، منوهاً بأن النيابة العامة لإمارة دبي ستشارك في معرض جيتكس حيث ستعرض آخر ابتكاراتها، وخدماتها الرقمية والإلكترونية، ومدى تسهيل وتيسير تلك الخدمات للجمهور، بفضل متابعة أحدث التقنيات في هذا المجال.

توجهات

وقال داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي: «نحرص في بلدية دبي على تجسيد توجهات القيادة الرشيدة نحو تسخير التقنيات الذكية والحديثة بهدف الارتقاء بمختلف الخدمات وتقديمها بالشكل المثالي لأفراد المجتمع، الأمر الذي ينعكس على تعزيز سعادتهم ورضاهم من جهة، وضمان تلبية احتياجاتهم من جهة أخرى، حيث قامت البلدية على مدار الأعوام الماضية بمواكبة أبرز التطورات التقنية العالمية في مجال تقديم خدماتها المتنوعة للجمهور، كما أثبتت بلدية دبي قدرتها على التأقلم مع الجانحة لتثبت للعالم بالتعاون مع الجهات الحكومية أن الإمارات ستكون أسرع دولة في التعافي».

وأضاف: «يعد جيتكس من أبرز المعارض العالمية في مجال التقنيات المتقدمة والمتطورة في مختلف المجالات، وتشارك بلدية دبي سنوياً من خلال منصتها في المعرض بأبرز المشاريع والتقنيات الحديثة التي تجسد مفاهيم واستراتيجيات التحول الرقمي، حيث سنبدأ 2021 بسلسلة من المشاريع والتطبيقات والمبادرات، ليكون عام دولتنا الخمسين ويوبيلنا الذهبي مختلفاً عن جميع الأعوام».

دور التقنية

من جهته، قال وسام لوتاه المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية: انطلاق جيتكس بهذا التوقيت من الإمارات رسالة بأن دور التقنية في تعافي العالم من الأزمات لا غنى عنه ، فمثلما تمكنت العديد من دول العالم من مواصلة حياتها عن بعد بفضل التجارب المبنية على التقنية فإن ما ستعرضه الحكومات والشركات من حلول وتقنيات في جيتكس يقدم نموذجا لما يمكن أن يتوقعه الناس كنمط حياة خلال المستقبل وهو دور استراتيجي اعتادت الإمارات أن تقوم به.

تنمية



وأكد خليفة الدراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف أن العودة إلى إقامة المعارض والفعاليات الاقتصادية والتجارية في دبي بعد توقفها مدة طويلة بسبب جائحة كورونا تؤكد سيطرة الحكومة ممثلة بمختلف الجهات المعنية على المرض، ودخول مرحلة التعافي الاقتصادي، مشيراً إلى أن قطاع الفعاليات يُعدّ محوراً رئيساً في عجلة الاقتصاد ومواصلة عملية التنمية.

وقال يونس آل ناصر مساعد مدير عام دبي الذكية المدير التنفيذي لبيانات دبي: «لم تتوقّف دولتنا عن تقديم نماذج لكيفية العودة إلى الحياة بكافة قطاعاتها، ويعد جيتكس منصةً عالميةً تعرض وتناقش الأهم تقنياً ليس للإمارات وحدها ولكن للبشرية فالتقنية كانت طوق النجاة الذي أغاث العالم ولا تزال كذلك بما قدمته وتقدمه من حلول للتحديات التي تعيشها البشرية اليوم ومستقبلاً، ولكننا بحاجة لأن نستكشف الأبعاد الجديدة لهذا الدور عن قرب وهو ما سيوفره معرض جيتكس».

إنجازات

وأكدت سارة مسلم، رئيس دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي أن المشاركة في معرض جيتكس تؤكد قدرة التعافي واستئناف مسيرة الإنجازات عملاً بتوجيهات وخطط قيادتنا الرشيدة، التي طالما أولت قطاع التعليم الدعم اللامحدود، حيث إنه حجر الأساس لبناء أجيال المستقبل من الشباب المزوّدين أحدث العلوم والتقنيات.

وقالت أمل العفيفي الأمين العام لجائزة خليفة التربوية: إن قيادتنا الرشيدة عهدناها مستشرفة للمستقبل ثاقبة الرؤية ومن هنا جاءت هذه المنجزات الوطنية والمكتسبات الحضارية التي نفاخر بها العالم.

وقال سالم الريس العامري، نائب الأمين العام لقطاع الشؤون المحلية في هيئة الهلال الأحمر بأبوظبي إن الإمارات ستضاعف جهودها بلا شك لتحقيق المزيد من الإنجازات الاستثنائية في 2021 ، مشيراً إلى أن جيتكس منصة عالمية رائدة تقدم الحلول للتحديات الراهنة.

وأكد محمد الزرعوني مدير منطقة الشارقة الطبية أن تنظيم معرض جيتكس يعكس قدرة الإمارات على التكيف مع المتغيرات، مشيراً إلى أن جيتكس يعد أكبر معرض ومؤتمر لتكنولوجيا المعلومات في الشرق الأوسط.

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