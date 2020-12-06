روّاد التكنولوجيا يرسمون المستقبل

المصدر: دبي - البيان

تنعقد الدورة الأربعون من «أسبوع جيتكس للتقنية» التي تجمع بين روّاد التكنولوجيا العالمية، والمبتكرين الكبار والمستثمرين العالميين في قطاع التكنولوجيا، في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة بين 6 إلى 10 ديسمبر.

وبعد عام كامل من فرص الأعمال الضائعة، يلتقي صُنّاع التكنولوجيا العالمية من جديد في «جيتكس»، فعالية التكنولوجيا الرئيسية الوحيدة التي تقام في عام 2020، لتتيح أمام العالم الفرصة الوحيدة للتفاعل الشخصي، عبر هذا الملتقى التكنولوجي الكبير في هذا العام.

وبمشاركة أكثر من 1200 شركة عارضة، من بينها أكثر من 300 شركة ناشئة من ما يزيد على 60 دولة حول العالم، يُقدم «أسبوع جيتكس للتقنية» هذا العام نموذجاً فريداً لتنوع قطاع التكنولوجيا العالمية.

ويستضيف جيتكس أجنحة لبعض الدول الرائدة في مجال التكنولوجيا من حول العالم، بالإضافة إلى مؤتمرات تضم أكثر من 350 متحدثاً سيسافرون إلى دبي من 30 دولة مختلفة. وستستضيف دبي أبرز خبراء التكنولوجيا العالميين وتوفر لهم الفرصة لمشاركة رؤيتهم للمستقبل.

سلامة العارضين

ويضع مركز دبي التجاري العالمي على قمة أولوياته صحة وسلامة جميع العارضين والمشاركين والزوار لأسبوع جيتكس للتقنية، حيث سيقام الحدث وفقاً للإجراءات الاحترازية والوقائية الصارمة المعمول بها من قبل حكومة دبي والموصى بها من الجهات المختصة بما في ذلك هيئة الصحة بدبي وبلدية دبي.

وقال الدكتور يونس الناصر، مساعد مدير عام مكتب مدينة دبي الذكية: «تقترب انطلاقة أسبوع جيتكس للتقنية هذا العام، في ظل ظروف استثنائية يشهدها العالم مع اجتياح وباء (كوفيد 19). وبغض النظر عن القيود التي يفرضها علينا هذا الاختبار، أتاحت لنا التجارب المدعومة بالتكنولوجيا فرصة لمواصلة أعمالنا وحياتنا.

لذا، فإننا نعتقد أن دور التكنولوجيا وتعريفها قد تطوّر بشكل كبير. وخلال فعاليات جيتكس هذا العام، سوف نحرص على مشاركة العالم بتجربة دبي الناجحة في الاستفادة من التكنولوجيا لمكافحة الوباء، وإعادة تصميم تجارب المدينة حولها.

وقد عملنا في «دبي الذكية» مع شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص، لإنشاء مدينة ذكية رائدة على مستوى العالم، بعد انحسار أزمة (كوفيد 19)، ترتكز على دعائم تحقيق السعادة لمواطنيها والمقيمين فيها».

وأضاف الناصر: «انسجاماً مع الرؤية المستقبلية، وعملاً بتوجيهات قيادتنا الرشيدة، قطعت دبي خاصةً، والإمارات عموماً، شوطاً بعيداً على مسار اعتماد التكنولوجيا المتقدمة واستخدامها، وترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي للتكنولوجيا، ومدينة ذكية نموذجية للمستقبل».

عروض وابتكارات

وتُمثل فعاليات «جيتكس» مظلّة لعروض ابتكارات التكنولوجيا الرائدة في المنطقة، وتتضمن إقامة «جيتكس لنجوم المستقبل»، أكبر فعالية لمشاريع التكنولوجيا الناشئة في المنطقة، و«معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات»، و«قمة مستقبل البلوك تشين»، منصّة التكنولوجيا التحولية الرائدة، بالإضافة إلى إطلاق النسخة الأولى من «ماركتنغ مينيا»، المنصة الجديدة للعاملين في مجال تسويق العلامات التجارية.

وفي دورة هذا العام، يشارك عمالقة التكنولوجيا في «جيتكس»، للكشف عن أحدث الابتكارات التكنولوجية المرتبطة بشكل وثيق واستراتيجي مع تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتقنية الجيل الخامس (5G)، والتنقّل في المستقبل، والأمن، وتقنية «بلوك تشين»، وغيرها.

ومن المشاركين في هذا العام «مايكروسوفت» و«ديل تكنولوجيز» و«دو» و«اتصالات»، و«لينوفو» و«هانيويل» و«آي بي إم» و«رد هات» و«أفايا» و«هواوي». ويستضيف «جيتكس» أكثر من 200 من أكثر المستثمرين الدوليين تأثيراً، بمن فيهم «إيبان» من (بلجيكا)، و«مودوس كابيتال» من الولايات المتحدة الأمريكية، و«ستارت أب 500» من مصر.

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